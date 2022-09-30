Торжественное мероприятие по случаю аннексии Россией очередных украинских территорий состоялось в назначенный день, 30 сентября, хоть и с опозданием.

Речь Владимира Путина, в которой тот, как обычно, изложил альтернативную теорию мироустройства и список обид, за которые отыгрывается Россия, вызвала у либеральной общественности предсказуемые реакции.

Александр Морозов

Послушал 10 минут. В зале сидят какие-то сурикаты, вытянув шеи, и слушают текст политинформации в колхозе, уровень текста примерно такой

Божена Рынска

Американцы бомбили Хиросиму, католики — Варфоломеевскую ночь, и поэтому мы отожмём Херсон.

Кирилл Гончаров

Речь Путина - это чистой воды ГКЧП.

Мы не хотим Перестройки, нового мышления, рынка, открытых границ и свободы слова.

Мы хотим обкомы, горкомы, колхозы и партийные взносы.

Нас поддерживают товарищ Каддафи, товарищ Ясир Арафат и товарищ Рубикс.

Александр Кынев

Слушая выступление Путина: почувствуй себя Макроном

Александр Коляндр

Цели определены, задачи ясны, все за работу, товарищи. На очереди в России строительство национал-корпоративного строя.

Путин закончил речь цитатой из большой статьи Ильина "За национальную Россию", манифеста национал-корпоративизма, или, если угодно, русского фашизма, противного демократии, либеральным свободам, равноправию и пр.

Ее главный призыв "да будет национальная диктатура, подготовляющая всенародное религиозно-национальное отрезвление!" (гл 28, выделено курсивом)

Видимо, впрочем, он пропустил цитату из главы 26

"Завоеватель должен всегда помнить, что история еще не сказала своего последнего слова; что занятие войсками и провозглашение "аннексий" часто бывает только началом борьбы; что насильственное присоединение территорий и народов может стать для самого завоевателя внутренним бедствием, историческим проклятием, началом конца"

Впрочем, среди привычных уже формул мелькнули и фразы, которые заставили некоторых комментаторов насторожиться.

Александр Баунов

Кроме довольно нудного перечисления легенд и мифов древнего и воображаемого Запада из практического запомнились три вещи

1. Газопроводы «Северный поток» взорвали США, потому что ясно кому это выгодно. Практическое следствие — значит и мы что-то такое можем в ответ, мало ли в Европе газопроводов. И к России теперь нет вопросов, почему не поставляет. И Газпром теперь может не платить.

2. Обращение к Украине немедленно прекратить боевые действия, отвести войска и сесть за стол переговоров. Поскольку все четыре субъекта приняты в недоосвобожденном (недозахваченном) виде, это анонс продолжения конвенциональной войны, если не последует выполнения ультиматума. Точно такой же ультиматум был в обращении 23 февраля, после которого началась СВО.

3. США без военной необходимости сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки — «создали прецедент, кстати». Догадайтесь для кого прецедент. Вот у России и военная необходимость есть, или может возникнуть. Практически, анонс.

Пропагандисты и патриоты плачут и молятся на Путина.

Александр Дугин

Слова Путина намного важнее единства с 4-мя новыми субъектами. Это фундаментальная декларация войны современному Западу и современному миру в целом. Это манифест Традиции. Я не могу себе представить глубину последствий. Так ветхозаветный Давид метал пращой снаряд в гиганта-гиборим Голиафа. Это была эсхатологическая, религиозная речь.

Егор Холмогоров

Чувствую себя примерно как чувствовал бы Аарон, если бы ему все-таки разрешили войти в Землю Обетованную.

Раскалывается голова. Очень устал. Очень счастлив. Хочется плакать и болит сердце за всех, кто до этого дня не дожил.

А главное - эту Землю Обетованную теперь надо завоевать.

Перед нами Иерихон.

Что там с трубами? Уже подвезли?

Накануне вечером Владимир Путин подписал указы "О признании Запорожской области" и "О признании Херсонской области", признающие "государственный суверенитет и независимость" этих территорий. Несмотря на официальный вид этих листков бумаги, к их содержанию сложно отнестись всерьез, отмечают комментаторы.

Андрей Мальгин

Интересно, какой пункт Устава ООН он имеет в виду? И кто эти самоопределившиеся народы? Херсонцы и запорожцы?

Олег Козырев

- Привет, государство.

- Я область.

- Хорошо, область. Ты теперь государство.

- Так я область или государство?

- Да.

- Что да?

- Ты область или государство.

Иван Яковина

Понятно, что это все полный бред и издевательство над правом и здравым смыслом, но меня интересует вот что: как же теперь называется это распрекрасное государство?

"Херсонская область"? Это как-то тупо для названия независимого государства. Никакого ХНР никто не провозглашал... Собственно, не было нигде никакой церемонии провозглашения независимости "государства". Так что же это по российским документам?

Херсония? Херсоностан? Тоже как-то не очень.

Но ведь должно же у него быть какое-то название! Кого завтра в состав РФ принимать собрались?

Хотя, конечно, похер (тоже вариант названия?). Все равно это шапито скоро уже завершится.

Юридической силы эти указы не имеют, поясняют адвокаты.

Алхас Абгаджава

Что происходит вообще? Указы президента о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.

А они разве объявляли о независимости?

Референдум же о присоединении к РФ был? Всего с одним вопросом.

Юристы АП тоже эмигрировали?

Алексей Васильев

У меня как специалиста по конституционному праву мутнеет в глазах.

По форме правления государства делятся на монархии и республики. Путин открыл третью форму государственного правления - область? Где органы управления формирует и не монарх, получивший трон по праву наследования, и не народ, а иностранное государство, "освободившее" эту "территорию" (терминология взята из других путинских указов, где используется формулировка "освобождённые территории Украины")?

Путин говорит о "волеизъявлении народа области на референдуме". Это теперь - юридическая формулировка, включённая в корпус российского права. И она означает, что у области есть свой народ! Не только у республики (т.е. государства, пусть и совсем не обязательно суверенного) - у области тоже.

Понятно, для чего это делается. Путин ссылается в указах на "общепризнанные принципы и нормы международного права" и конкретно на принцип равноправия и самоопределения народов. Но введение понятия "народ области" - помимо полной своей безумности - может стать просто убийственным для нашей страны!

А что, если пройдёт время - и кому-то извне захочется организовать "волеизъявление народа Калининградской области на референдуме"? Сахалинской? Амурской? Оренбургской - а вдруг потребуют вернуть первую столицу Казахстана в родную гавань? Если у областей есть народы? И если эти народы могут изъявлять свою волю о "государственном суверенитете и независимости" на референдумах?

Как теперь мы будем юридически обосновывать, что народам одних областей можно волеизъявляться на референдуме, а другим - нельзя? Уголовным кодексом? Слабое обоснование, если у нас на глазах рождается новая конституционно-правовая доктрина!

Ну и ссылка на общепризнанные принципы и нормы международного права... Они ведь потому и общепризнанные, что признаются всеми государствами единообразно! А если некое государство предлагает некую экзотическую концепцию, не разделяемую никем другим, то она - безотносительно к её правильности или неправильности - принципиально не может вести своё начало в общепризнанных принципах и нормах.

И не надо говорить ерунду типа "да кому нужна эта ваша теория права". От воплощения этой теории в жизнь оборвутся очень многие человеческие жизни...

Жителям многих регионов после путинских указов действительно будет о чем задуматься.

Наталья Шавшукова

В принципе, в Голиково уже была идея прокопать тоннель до Шереметьево и присоединиться к Швейцарии. Особенно после того, как местная администрация заявила, что на посёлки типа нашего законы не распространяются. А тут оказывается можно «народом области» собраться и того.

О том, что половину территории Запорожской и Донецкой областей контролирует Украина, и говорить нечего.

Федор Крашенинников

Ни разу за все годы жизни в России не встречал ни одного человека, которому бы были нужны Запорожская и Херсонская область в составе России.

Более того, до 2014 года я не видел и тех, кто не мог жить без Крыма, Луганска и Донецк.

Это полный абсурд - делать вид, что еще и Запорожье и Херсон якобы мечтали жить в России, страдали и бомбились 8 лет.

Как можно что-то "присоединять" в границах, которые вы вообще не контролируете​

Александр Кынев

Как можно что то "присоединять" в границах, которые вы вообще не контролируете. Например, жители города Запорожье вообще никак не голосовали ни на каком референдуме, даже фейковом, никого их присоединять не просили, даже под дулом пистолета. Всё конечно и так дикость, но в дикости должна быть хоть какая-то система и логика, помимо подписи и печати на бумажке.

Рустем Адагамов

Удивительная наглость ставить Запорожье, который не оккупирован и находится под украинской властью, в один ряд с захваченными у Украины городами.

Иван Курилла

Но вообще, конечно, - вопрос о Крыме сегодня стал проще во много раз. Теперь он - вровень с сегодняшними аннексированными территориями.

В Украине пишут, что она могла бы также что-нибудь таким образом "аннексировать". Глава "Укрпочты" уже распорядился признать территорию московского Кремля собственностью этого предприятия. "Раз сегодня день прикольных указов, я тоже свой подписал", прокомментировал он.

Аббас Галлямов

В принципе, выпустив указ о признании независимости Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, Зеленский мог бы уравновесить ситуацию. Потом, сев за стол переговоров, можно было бы нормально расторговаться: мы, дескать, отменяем указы по пяти вашим регионам, а вы то же самое делаете относительно пяти наших.

Поступив таким образом, президент Украины мог бы спасти лицо Путину. Ведь размен пять на пять не будет выглядеть односторонним. А без этого у российской «патриотической» общественности вопросы возникнуть могут: Россия отменяет указы, а Украина в ответ что?

Пока Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу, но уже со следующим президентом России. В тот же день украинские войска, судя по всем сообщениям, окружили российскую группировку в Лимане. Патриотические Z-каналы забили тревогу, но высокому кремлевскому начальству нынче не до них.

Иван Яковина

Забавно получается: с точки зрения России, резкое сокращение территории России начнется прямо в день увеличения территории России.

Аббас Галлямов

Новости о том, что российская группировка под Лиманом попала в «котёл», и о том, что Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей, идут подряд - одна за другой. Выглядит так, будто украинцы дело делают, а Россия бумагу переводит. Не будучи в состоянии ответить противнику в реальном, материальном мире - на поле боя, - отечественные власти создают очередную виртуальную конструкцию.

Творцы симулякров, зачем-то решившие войти в столкновение с миром сущностей.

Екатерина Барабаш

Вот мы ругаемся на наши власти, а они только на первый взгляд поганые, ибо смотрите: 11 сентября - салют в честь масштабного наступления ЗСУ и освобождения Харьковской области. Сегодня - концерт в честь разгрома ВС РФ в Лимане и лиманского котла, где сгинут тысячи российских солдат... Ну и юмористический концерт-выступление гаранта про какое-то присоединение чего-то к чему-то. Пока неясно - в паре с Петросяном будет или соло.

Утром 30 сентября в результате обстрела колонны автомобилей, едущих в Запорожье, погибли 25 человек. Городская администрация обвиняет в обстреле российских военных.

Константин Сонин

ЕЩЁ ОДНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Ещё один день, ещё один ужасный повод сказать - будьте прокляты! Вчера Путин подписал свой идиотский - как это вообще можно назвать? - "указ" о "признании независимости" Запорожья, совершенно безумный документ без какой-либо даже, теоретически, юридической основы. А сегодня приказал нанести ракетный удар по конвою из гражданских машин - люди стояли в очереди на переезд на оккупированные территории. Было хорошо известно, где находится этот переезд и что там всегда очередь, так что ракетный удар нанесён специально. Двадцать погибших, включая детей. Такое вот признание.

Предлагать переговоры, одновременно объявляя об аннексии территорий, на фоне военных поражений и продолжающихся обстрелов гражданского населения - явно не самый удачный дипломатический ход Владимира Путина, отмечают комментаторы.

Аббас Галлямов

Единственная содержательная вещь в сегодняшнем выступлении - это фраза о том, что Россия предлагает немедленно остановить боевые действия и вернуться за стол переговоров. «Выбор народов Донбасса» она под сомнение, однако, ставить не будет. Ну и будет защищать их «всеми имеющимися силами». Короче, получается что-то вроде: территории мы у вас забрали, предлагаем мир.

Шикарная логика, да? Особенно если учесть, что российская армия отступает, и всё идёт к тому, что территории эти скоро перейдут под контроль ВСУ.

Путин не с Украиной воюет и даже не с НАТО. Он воюет с реальностью.

Александр Подрабинек

Трамвайный вор украл у женщины кошелек. Пассажиры его на этом поймали и потребовали вернуть женщине украденное. «Но этот кошелек теперь мой! Вы нагло посягаете на мою собственность!» – кричал вор в истерике и размахивал ножом.

Это все, что нужно знать об аннексии украинских территорий.

Игорь Эйдман

Не смейтесь, это он так пытается переломить ход войны, которую проигрывает

Не смейтесь, это он так пытается переломить ход войны, которую проигрывает. Вот Гитлер не догадался собрать Рейхстаг, признать независимость Сталинградской области, а потом ее аннексировать вместе с Москвой и Питером, поэтому он и войну проиграл. А чукча, то есть Путин - умный, он всё предусмотрел, указ выпустил, решение Федерального собрания получил, теперь победа у него в кармане

Да что мелочиться, создайте уже и аннексируйте также виртуально Техаскую и Нью-Йоркскую народные республики и Лондонград впридачу, там столько "наших", Абрамовича можно смело губернатором в изгнании назначить. Делов-то, указ подписать и заседание Думы провести. И нет того НАТО...

А если серьёзно, сегодня действительно исторический день. Путинская клоунада на фоне военного разгрома войдёт в историю как триумф человеческой глупости и бесстыдства, станет сюжетом многих исторических анекдотов.