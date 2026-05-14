"Ключевым фактором останутся люди". Украина "громила" НАТО в Швеции

13 мая завершились учения НАТО Aurora 26, одни из крупнейших в истории Швеции и самые масштабные на её территории с момента вступления страны в Североатлантический альянс. В учениях приняли участие 12 государств НАТО, включая США, и одно – вне альянса: Украина. Ее представителей пригласили туда в качестве тренеров по самым современным боевым навыкам. От украинских бойцов, временно снятых с самых горячих участков фронта, натовцы узнавали, в частности, о войне дронов.

В первые годы российско-украинской войны украинцы были учениками на западных полигонах. А теперь они уже инструкторы: показывают НАТО, как способны работать украинские дешевые, но эффективные изобретения, уничтожая технику за миллионы.

Страны НАТО, на территорию которых в последнее время залетают беспилотники, узнают у украинцев, как им противостоять, а также как использовать их на поле боя. Учения прошли на фоне напряженности в Балтийском море, активности российского "теневого флота" и опасений по поводу безопасности стран Балтии.

Неожиданности для НАТО

Географическое расположение острова Готланд в центре Балтийского моря принесло ему славу "непотопляемого авианосца". Считается, что Балтийское море, где НАТО граничит с Россией, будет контролировать тот, в чьих руках Готланд. Именно поэтому, по мнению командующего шведской армией Михаэля Классона, шведский остров "может быть одной из главных целей для россиян".

Речь идет о ключевом военном преимуществе: на Готланде можно размещать, например, системы ПВО. Отсюда можно контролировать морские и воздушные маршруты в уязвимом Балтийском регионе или быстро перебрасывать войска на восток.

Именно это и отрабатывали 18 тысяч военнослужащих на учениях Aurora 26. В их основе – сценарий условного 22 февраля 2022 года, объясняли Радио Свобода шведские командиры, то есть даты, предшествовавшей полномасштабному вторжению России в Украину. Офицеры имели в виду наращивание противником сил у своих границ и необходимость "зеркальной" реакции, нападения на критическую инфраструктуру и многочисленные кибератаки.

"Обычно мы тренируем ведение боевых действий высокой интенсивности. А во время этих учений речь идет об операции «нулевой фазы», когда мы перебрасываем подразделения из Швеции и других союзных стран на Готланд… Это способ показать потенциальному противнику, что мы способны это делать и укрепить остров", – говорит Радио Свобода командир Готландского полка, полковник Андреас Густафссон.

Особое внимание уделяется современной войне с использованием дронов, с которой союзники по НАТО пока не сталкивались. Это, впрочем, не означает, что они не столкнутся с ней, понимают шведские военные. "Нам нужно научиться как использовать дроны на нашей стороне, так и бороться с ними", – говорит Густафссон.

Натовцы полагаются на опыт гостей из Украины: в Швецию приехали лучшие операторы с горячего Добропольского направления, которые ежедневно поражают дронами противника и отражают аналогичные атаки.

"Мы можем использовать их свежий боевой опыт для собственного развития. Беспилотники – не та угроза, которая появляется время от времени. Она везде и постоянно. Это то, что лично для меня стало неожиданностью", – делится с Радио Свобода руководитель учений Aurora 26 Йонас Викстрем.

"Архаичные" сценарии

В Швеции показали далеко не весь "зоопарк" украинских дронов, а лишь "самые обычные FPV разных производителей", – говорит офицер Нацгвардии Украины, занимающийся подготовкой пилотов, Павел Сторожук. "Мы брали то, что поместится в самолет. Взяли самое необходимое – дроны, которых должно было хватить для наших целей на учениях", – показывает Сторожук украинские изобретения. Среди них есть и разведывательные дроны, и ударные. Их операторы пытались в полной мере продемонстрировать возможности едва заметных "точек" в небе. "Она может очень легко оборвать жизнь в реальности. Нанести ущерб и наносить очень точные удары по врагу", – говорит Радио Свобода Тарас, который начинал на фронте пехотинцем, а после ранения сменил профиль.

На учениях Aurora 26 украинские военные играли роль агрессоров, атакуя дешевыми беспилотниками колонны дорогостоящей техники НАТО. "Наши «противники» сильно нервничали. Неважно, за какую сторону мы играли – мы всегда играли на результат. И обе стороны были немного поражены нашими средствами поражения", – смеется над собственной игрой слов Павел Сторожук.

Офицер объясняет, что дроны коренным образом изменили и логистику, и тактику применения техники. Поэтому сценарии конвенциональной войны утратили свою актуальность. "По местным канонам обучения, здесь проводились механизированные штурмы. Я им показывал видео Первого корпуса (Нацгвардии Украины – РС), как эти механизированные штурмы отражаются за 20-30 минут силами 50-60 единиц техники. И это было немного в новинку для наших коллег", – рассказывает Сторожук.

Некоторые элементы натовских учений украинскому командиру показались очень "архаичными". "Мы катались по образцам Второй мировой. Колонны, вставайте на марш! Мы обнаруживали (разведывательными дронами – РС) колонны за 7-8 километров от наших позиций. И это у меня 4 парня. Если бы у меня их было 24 – эта колонна и двигатели бы еще не завела, а уже бы горела, грубо говоря", – отмечает Сторожук. И этот аспект немало удивил, в частности, главнокомандующего армией Швеции.

"Очень трудно спрятаться. Сегодня дроны настолько маневренны, что даже такие особенности местности, как густые леса, можно «пробить», наблюдая за ними с дронов", – говорит генерал Михаэль Классон.

Срывали планы

Союзникам трижды приходилось начинать учения заново, потому что украинские пилоты, запуская после разведывательных дронов ударные, срывали заранее намеченные планы.

"Когда мы уничтожали авангард их техники, они останавливали учения, перепланировали, что делать дальше – и продолжали", – рассказывает Сторожук и одновременно делает комплимент партнерам: "За три недели мы наладили взаимодействие и вместе со шведскими партнерами успешно выполняли задачи – без проблем в координации".

Командование шведской армии не стесняется "разгрома", который учинили союзникам украинские пилоты. Их поэтому и пригласили, говорит Павел Сторожук.

"Вы тренируетесь до момента провала, и у вас нет заранее прописанных сценариев. Такое случается и с дронами, и с другими системами вооружения, когда приходится начинать заново, потому что ситуация вышла из-под контроля. Но подход «тренируйся до провала» – именно тот, что нам нужен, чтобы учиться как можно быстрее и жестче", – отмечает генерал Классон, добавляя, что западным армиям в определенной степени "не хватало чувства срочности".

Главнокомандующий шведской армией считает, что учения Aurora 26 "подсветили" уязвимость западных армий перед дронами, которую следует устранить: тренироваться на симуляторах и налаживать сотрудничество, в частности, с производственными компаниями, чтобы масштабировать производство беспилотников. Генерал не отвечает на вопрос, выиграл бы союз НАТО войну дронов у России, обладающей тем же потенциалом в сфере беспилотников, что и Украина.

"То мы опережаем, то мы догоняем. У нас сейчас постоянно идет дублирование, копирование тех или иных технологий", – подтверждает Сторожук. Но Классон подчеркивает стратегическое преимущество объединенного потенциала НАТО.

"Если говорить только о войне дронов – это, конечно, лишь один аспект... Но если рассматривать весь набор возможностей, которыми располагает альянс, то я менее обеспокоен. Конечно, на тактическом уровне война дронов – абсолютно серьезная угроза. Безусловно, это направление, над которым нам нужно еще много работать".

Полковник Густафссон добавляет, что ощущение срочности сейчас присутствует, по крайней мере, в Швеции. "Если будет прекращение огня или мирное соглашение с Украиной, думаю, Россия довольно быстро сможет переключить внимание и реально представлять угрозу для одной из стран-членов НАТО", – говорит офицер.

Эксперты по вопросам безопасности считают, что гонку вооружений невозможно выиграть. И добавляют, что, несмотря на значительные успехи Украины на поле боя благодаря дронам, есть вещи, которые не под силу дешёвым и компактным беспилотникам.

"Когда в Западной Европе мы обсуждаем, нужны ли нам еще танки, если их так легко уничтожают дроны, нужно понимать: дроны, по крайней мере пока, не могут возвращать территории. Поэтому если мы говорим о попытках вернуть территории – те, которые Украина потеряла в войне с Россией, или территории, которые НАТО могло бы потерять в случае российского наступления, – все равно понадобятся танки, артиллерия и пехота, не только дроны", – подчеркивает в беседе с Радио Свобода старший научный сотрудник Центра европейской политики (проект по безопасности и обороне) Пол Тейлор.

С ним согласен и украинский офицер Павел Сторожук. "Наша логистика на дронах работает для нашей пехоты, разведка на дронах работает для пехоты, ударные дроны уничтожают противника для нашей пехоты, чтобы не допустить врага к нашим позициям. Мы работаем не как отдельный род войск", – резюмирует командир. И добавляет, что ключевым фактором даже в условиях стремительного технологического прорыва все равно останутся люди.



