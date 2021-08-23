Когда против "Единой России". Трудная кампания кандидата в депутаты

Полицейские рейды, конфискация листовок и давление на волонтеров. Как российское государство противостоит преподавателю из МГУ Михаилу Лобанову, который борется с провластным тележурналистом за место в Государственной Думе страны.

Возле разноцветной детской площадки у футбольной коробки в Москве, выкрашенной в цвета украинского флага (почему-то именно такое сочетание выбрали коммунальщики), за песочницей стоит гвалт на всю улицу. Компания, которая минуту назад вполголоса обсуждала, где "затариваться" после закрытия местного рынка, внезапно оживилась от появления новых лиц из соседнего двора:

– Не надо нам тут вас!

– Я сейчас скажу!

– Так, помолчите, помолчите! – кричит, раздражаясь, костяк компании возле песочницы – буквально человека три-четыре.

Одна из женщин в голубых бриджах и красных мокасинах выкриками пытается прогнать неприглашенных гостей. Вторая встала к гостям вполоборота и, стараясь их не замечать, скрестила руки на груди. Смуглый мужчина в шапке смотрит по сторонам – он то ли не понимает, что происходит, то ли смущается из-за того, что неожиданно появившиеся люди снимают перебранку на телефоны.

Переждав крики "группы поддержки" Попова, он предложил ему открытую дискуссию один на один

Немноголюдную встречу единоросса и телеведущего канала "Россия-1" Евгения Попова с жителями Филевского Парка оживило появление его конкурента – Михаила Лобанова, преподавателя из МГУ и кандидата в депутаты Госдумы по тому же округу. Оказалось, что в тот день (и почти в одно и то же время) оба кандидата проводили встречи с жителями буквально в соседних дворах. Об этом Лобанову сообщили местные активисты, которые пришли на его собрание. Они же попросили его подойти к Попову и вызвать на дебаты.

Лобанов так и сделал. Переждав крики "группы поддержки" Попова, он предложил ему открытую дискуссию один на один. Попов от встречи отказался. Ответил, что не будет общаться с Лобановым, пока тот не извинится за шутку в интернете. (Тремя месяцами ранее Лобанов в одном из своих постов иронизировал, что Попов в одной из своих предвыборных акций "пришел сфотографироваться на фоне раздельного сбора мусора, который уже собрали за него".

– Победить телепропагандиста – задача непростая, но нам это по плечу! – говорит Михаил Лобанов. – Кандидат от "Единой России", насколько я вижу, не имеет никакого отношения к округу, никогда не занимался какой-то реальной общественной деятельностью по защите интересов граждан. А сейчас префектура и управы традиционным административным насосом пытаются надуть его перед жителями, как такого чудо-богатыря, который ставит на место чиновников и решает мелкие вопросы во дворах. Но люди за последние годы уже привыкли к тому, что раз в два-три года то в Мосгордуму, то в Госдуму пытаются протащить единороссов, медийных людей, и это уже с каждым разом работает все хуже и хуже.

Часто к агитаторам на "кубах" приезжает полиция – пытаются отобрать агитационные материалы

Примерно раз в два дня управа пытается вставлять палки в колеса: посылает провокаторов, просит людей, зависимых от нее, пойти, позадавать "неудобные" вопросы и поснимать на камеру. Но люди, придя на встречу, зачастую, пообщавшись со мной, переходят на нашу сторону и нам сами рассказывают о том, что их подослали.

Часто к агитаторам на "кубах" приезжает полиция – пытаются отобрать агитационные материалы и свернуть куб. Якобы по чьей-то жалобе. Иногда такие "жалобы" приходят одновременно в нескольких точках района.

Коммунальщики постоянно вытаскивают наши листовки из почтовых ящиков и срывают плакаты с досок объявлений. Видимо, есть указание изымать агитационные материалы, которые не относятся к провластным кандидатам.

По словам Михаила Лобанова, его общественная деятельность началась со сферы образования – с помощью движения "Инициативная группа МГУ" он и его сторонники решали проблемы внутри университета и в сфере образования в целом:

– Неоднократно в ходе более чем десяти лет общественных кампаний регулярно приходилось выходить на уровень Госдумы, на уровень правительства, чтобы решить ту или иную проблему, стоящую перед университетами. Так было в 2011 года, когда молодые ученые как раз из Академии наук объединились, чтобы решить проблему закупки реактивов и расходных материалов для лабораторий, внести поправки в закон о госзакупках, чтобы переломить ситуацию с финансированием РФФИ в этом же 2011 году. В 2014 году – чтобы внести поправки в закон об образовании и ограничить рост платы на общежития для студентов. И вот сейчас, в мае 2021 года, мощной общественной кампанией удалось вынудить правительство, Министерство просвещения отозвать положения о регулировании просветительской деятельности.

В 2018 году Михаил Лобанов был одним из организаторов кампании против футбольной фан-зоны на территории Московского Государственного Университета. Годом позже вел кампанию в поддержку осужденного по политическому делу аспиранта Мехмата МГУ Азата Мифтахова.

Сейчас команда Михаила Лобанова совместно с профсоюзами "Университетская солидарность", "Учитель", "Действие" (профсоюз медиков) и других объединений занимается не только вопросами парков и дворов, но и политическими кампаниями:

Это вещи, которые направлены на цензуру в более широком смысле слова

– Первым делом в парламенте я буду добиваться отмены всех репрессивных законов, которые наши власти с помощью большинства "Единой России" протащили через Госдуму. Это законы, касающиеся и удушения независимых СМИ и медиа, и законы, которые были направлены на то, чтобы не давать людям собираться, не давать проводить мероприятия. Это вещи, которые направлены на цензуру в более широком смысле слова, такие, как поправки в закон об образовании, которые голосами "Единой России" в этом году правительство протащило и получило право по своему усмотрению регулировать любую просветительскую деятельность, даже, в том числе, в интернете.

На предстоящие выборы в Госдуму Михаила Лобанова выдвинула КПРФ, хотя, по его словам, кроме небольшого бюджета на листовки и баннеры больше с партией его ничего не связывает. Свыше 90 процентов кампании держится на пожертвованиях граждан и помощи местных активистов:

– Это происходит именно потому, что, с одной стороны, за нами стоит опыт предыдущих десяти лет конкретных успешных побед и на Воробьевых горах, и на федеральном уровне, и потому что именно мы олицетворяем вот эту альтернативу реальной низовой политике в противовес партийной политике и, тем более, в противовес тому, что делает "Единая Россия", говорит он.