Команда Навального нашла у сына мэра Орска квартиру в Дубае

Команда Навального, занимающаяся расследованием коррупции, обнаружила у сына мэра города Орск в Оренбургской области квартиру в Дубае. Стоимость аналогичных квартир в том же жилом комплексе - около 33 миллионов рублей. По сведениям расследователей, Николай Козупица купил эту квартиру месяц назад.

Кроме того, ещё год назад он с семьёй переехал из России на виллу в Саудовской Аравии, получив там вид на жительство.

Николай Козупица - сын действующего мэра Орска, члена партии "Единая Россия" Василия Козупицы. До прошлого года он числился одним из учредителей частного охранного предприятия "Вымпел". Генеральным директором этой фирмы какое-то время был его отец Василий, нынешний мэр. Где сейчас работает Николай Козупица и каковы могут быть его доходы, в ролике команды Навального не упоминается.

Город Орск в начале апреля стал одним из наиболее пострадавших от паводка: там прорвало дамбу на реке Урал. Значительная часть города затоплена, множество жителей лишились своих домов. Горожане винят местные власти, в том числе мэра Козупицу, в том, что эвакуация была объявлена слишком поздно, а те компенсации, которые предлагают владельцам утраченного имущества, не способны возместить даже малую часть ущерба.

Кроме того, многие считают, что дамба, охранявшая город от паводков, была построена с нарушениями. Инициативные горожане требуют отставки мэра; петицию с этим требованием подписали уже три тысячи человек.

Мэр Василий Козупица буквально за несколько дней до прорыва дамбы инспектировал её и сообщал горожанам, что сооружение в порядке и волноваться им не о чем.