Команда Навального призвала ЕС наложить санкции на Рому Зверя

Соратники Алексея Навального призвали власти Евросоюза включить в санкционные списки музыканта Романа Билыка (Рому Зверя). По их мнению, Билык поддерживает агрессию России против Украины. В то же время, как установили расследователи, Билыку принадлежит вилла на Канарских островах.

По сведениям команды Навального, дом на острове Тенерифе Билык приобрёл в 2019 году. Стоимость подобных домов на той же улице – около полумиллиона евро.

Один из авторов расследования Руслан Шаведдинов подчеркнул, что оснований подозревать Билыка в коррупции нет. "Билык – известный артист. Он эти деньги не украл, а заработал. Претензии в другом: когда ты своим именем и авторитетом поддерживаешь войну, помогаешь на широкую аудиторию популяризовать это безумие, ты становишься соучастником преступлений этих злодеев", – сказал Шаведдинов.

22 августа в социальных сетях появилось видео с концерта Ромы Зверя в Донбассе. На нём он выступает перед военнослужащими подразделения "Каскад", которое участвует в войне против Украины.

При этом после начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины группа "Звери", лидером которой является Билык, сделала заявление о том, что выступает против войны. Сам Роман Билык также осуждал российскую агрессию.