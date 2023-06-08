Команда Навального: сын Шойгу уехал из РФ за несколько дней до мобилизации 

Команда Алексея Навального выпустила расследование о внебрачном сыне министра обороны России Сергея Шойгу, в котором говорится, что 22-летний Данила Шебунов получает "под миллион рублей" от сдачи двух офисных помещений в центре Москвы. За какой временной отрезок - в расследовании не сказано.

Соратники Навальнго также утверждают, что за несколько дней до объявления Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации Шебунов уехал из России в Турцию.

В данный момент внебрачный сын Шойгу якобы занят собственной музыкальной карьерой. Как певец он записывает песни на английском языке и снимает клипы под псевдонимом Sheba. При этом, по данным команды Навального, на видео с Шебуновым "накручены десятки тысяч просмотров": в то время, как у его ютьюб-канала чуть более 700 подписчиков, у его клипов - свыше 250 тысяч просмотров.

Данила Шебунов, по данным ряда СМИ, является сыном Сергея Шойгу и бывшей стюардессы лётного отряда МЧС Елены Шебуновой. В 2019 году The Insider выпустил расследование, в котором говорилось, что Шебунова заработала миллиарды рублей на контрактах с МЧС и Минобороны. Также утверждалось, что у неё от Шойгу трое детей. Все они ходили в элитную школу "Президент" на Рублёвке, обучение в которой стоит около двух миллионов рублей в год.

Информацию о том, что у министра обороны России есть внебрачные дети, ни российские власти, ни сам Сергей Шойгу, не комментировали. Официально глава оборонного ведомства женат на Ирине Шойгу, и у них двое дочерей: Юлия, являющаяся директором центра экстренной психологической помощи МЧС, и Ксения, руководящая федерацией триатлона России.

Несколько лет назад Елена Шебунова вышла замуж за гражданина Литвы Адолфаса Каминскаса и взяла его фамилию. В 2022 году литовские власти лишили её вида на жительство, поскольку её пребывание в стране "может угрожать национальной безопасности".

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