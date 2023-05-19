США впервые с начала войны сняли санкции с российского бизнесмена

Минфин США исключил из санкционного списка сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского, следует из сообщения на сайте ведомства. Это первый с начала войны случай снятия ограничений с крупного российского бизнесмена. Причины решения не объясняются.
Карачинский попал под санкции в апреле прошлого года как член наблюдательного совета банка "Открытие". Через несколько дней стало известно, что бизнесмен сложил полномочия.
После попадания под санкции Карачинский вышел из совета директоров IBS, а затем продал свои акции менеджменту.
IBS основана в 1992 году. Компания среди прочего занимается разработкой программного обеспечения, внедрением бизнес-приложений и другими IT-решениями.
В 2021 году Карачинский занимал 149 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 800 миллионов долларов.
Предприниматель находится под санкциями Украины. Другие страны ограничений против Карачинского не вводили.
После начала войны ни США, ни европейские страны не снимали санкции с крупных российских бизнесменов. По данным Bloomberg, с запросом о выводе из-под санкций в июне прошлого года к властям Евросоюза обращались около 40 россиян.
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