США впервые с начала войны сняли санкции с российского бизнесмена

Минфин США исключил из санкционного списка сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского, следует из сообщения на сайте ведомства. Это первый с начала войны случай снятия ограничений с крупного российского бизнесмена. Причины решения не объясняются.

Карачинский попал под санкции в апреле прошлого года как член наблюдательного совета банка "Открытие". Через несколько дней стало известно, что бизнесмен сложил полномочия.

После попадания под санкции Карачинский вышел из совета директоров IBS, а затем продал свои акции менеджменту.

IBS основана в 1992 году. Компания среди прочего занимается разработкой программного обеспечения, внедрением бизнес-приложений и другими IT-решениями.

В 2021 году Карачинский занимал 149 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 800 миллионов долларов.

Предприниматель находится под санкциями Украины. Другие страны ограничений против Карачинского не вводили.

После начала войны ни США, ни европейские страны не снимали санкции с крупных российских бизнесменов. По данным Bloomberg, с запросом о выводе из-под санкций в июне прошлого года к властям Евросоюза обращались около 40 россиян.

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