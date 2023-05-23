Команда Навального выпустила расследование о директоре КБ "Вымпел"

Дочь директора производящего крылатые ракеты российского КБ живёт в США и учится в университете Майами. Об этом говорится в опубликованном 23 мая расследовании команды оппозиционера Алексея Навального.

Расследователи изучили семью директора нижегородского конструкторского бюро "Вымпел" Николая Гусева. Это оборонное предприятие разрабатывает крылатые ракеты Х-29, активно применяющиеся на войне в Украине.

Соратники Навального выяснили, что Гусев и члены его семьи владеют дорогими автомобилями. У директора бюро, в частности, есть два "Мерседеса", супруга Гусева владеет "Ягуаром". Падчерица главы "Вымпела" получила на день рождения "Роллс-ройс", отмечают расследователи.

По данным команды Навального, 20-летняя дочь Гусева с 2021 года живет в США и учится в университете Майами. Год обучения там стоит около 60 тысяч долларов. Дочь директора "Вымпела" играет в гольф в том числе за границей. В США она живет в 70-метровой квартире в жилом комплексе с видом на Атлантический океан. Стоимость аренды жилплощади составляет около трёх с половиной тысяч долларов, утверждается в расследовании. Ездит дочка Гусева на автомобиле BMW.

Гусев и члены его семьи не находятся под санкциями. Команда Навального призывает ввести против 67-летнего главы конструкторского бюро и его родственников ограничения.

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