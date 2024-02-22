Комитет защиты журналистов призвал не преследовать Радио Свобода

Российские власти должны остановить преследование Радио Свободная Европа/Радио Свобода и прекратить препятствовать работе СМИ, присваивая им статус "нежелательных организаций". Об этом заявил Комитет защиты журналистов.

"Стремление российских властей преследовать Радио Свобода имеет глубокие корни", — говорится в сообщении организации.

Комитет защиты журналистов также обращает внимание, что радиостанция всегда предоставляла объективную информацию российской аудитории.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус, комментируя ранее внесение корпорации в список "нежелательных" в России, назвал решение очередным примером того, что российское правительство видит в правдивых журналистских материалах экзистенциальную угрозу.

Репрессии в отношении Радио Свобода осудил генеральный директор DW Петер Лимбург. Он назвал решение российских властей очередным шагом, который ещё больше сужает "и так уже сильно ограниченную свободу слова и печати в стране".

В свою очередь представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Петер Стано назвал признание Радио Свобода "нежелательной организацией" очередным нападением на свободу слова в России. По мнению Стано, Россия использует законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях для репрессий и подавления критических голосов.

О том, что российский Минюст внёс Радио Свободная Европа/Радио Свобода в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории стран, стало известно 20 февраля.

В реестр попадают организации, деятельность которых, по версии российских властей, представляет угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности страны. Внесение в список означает, что организации запрещено работать в стране, а гражданам России запрещено с ней сотрудничать под угрозой уголовного преследования.

Согласно данным международного Комитета защиты журналистов, с 2021 года российские власти объявили "нежелательными" десятки медийных организаций. В списке оказались несколько структур, которые были вынуждены уйти из России и которые называют себя независимыми редакциями: в их числе телеканал "Дождь", издания "Медуза", "Новая газета Европа", "Важные истории", The Insider, "Проект", расследовательский ресурс Bellingcat.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – независимая американская медиакорпорация, финансируемая за счет гранта Конгресса через Агентство США по глобальным медиа. Радио Свобода работает на 27 языках в 23 странах – преимущественно для аудиторий тех стран, где свобода СМИ ограничена.

Сайты и аккаунты в нескольких социальных сетях русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, весной 2022 года блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении на территорию Украины. Несмотря на блокировку, интерес аудитории к информации, предоставляемой редакциями Радио Свобода и телеканала "Настоящее Время", остается значительным — он исчисляется в десятках миллионов посещений веб-сайтов и сотнях миллионов видеопросмотров на хостинге YouTube и других платформах.

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