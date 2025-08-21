"Коммерсант": солдаты стреляли друг в друга ради выплат и наград

Около 30 солдат и офицеров 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады стреляли друг в друга ради получения денежных выплат и государственных наград. Расследование уголовного дела в их отношении завершено и передано в суд, сообщает "Коммерсант".

Всего по делу о махинациях с ранениями проходят 30 военнослужащих, включая полковника Артёма Городилова и подполковника Константина Фролова.

Городилова и Фролова задержали летом прошлого года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения со следствием. Фролова также обвиняют во взятке, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Уголовное дело возбудили после проверки показаний одного из военнослужащих бригады, который рассказал об аферах при оформлении ранений. В материалах дела о Фролове говорится, что во время полномасштабной войны он получил четыре ранения, хотя носил нашивки, указывавшие на семь ранений: пять лёгких и два тяжелых.

Следствие установило, что травмы были получены не во время боевых действий. Сам военный позднее рассказал, что в него по его просьбе стреляли сослуживцы, целясь так, чтобы не задеть жизненно важные органы.

По данным следствия, более 30 военнослужащих этой бригады получили в общей сложности свыше 200 миллионов рублей выплат за ранения и травмы, якобы полученные на фронте. Эти ранения также послужили основанием для подачи командирами представлений о награждении пострадавших Орденами Мужества и медалями "За отвагу".

Кроме того, следователи считают, что информация о Фролове, распространявшаяся СМИ, в том числе на федеральных каналах, не соответствовала действительности. Недостоверными оказались, в частности, сведения о том, что он якобы удочерил девочку, спасенную из-под обстрела, а также о том, что его спас сослуживец. Последний также стал обвиняемым по уголовному делу на основании показаний Фролова. По данным "Коммерсанта", он также дал показания на своего командира — Городилова.

С ноября 2024 года выплаты за ранения на войне против Украины составляют от 1 млн до 3 млн рублей в зависимости от тяжести травм.