Сиделку в Чите приговорили к 5 годам за антивоенные комментарии

2-й Восточный окружной военный суд в Чите 20 августа приговорил 57-летнюю жительницу Читы Ольгу Огаркову к пяти годам колонии из-за антивоенных комментариев. Её признали виновной в призывах к терроризму. О приговоре сообщает "Открытое пространство" и "ОВД-Инфо".

По версии следствия, Огаркова, которая в последнее время работала сиделкой, размещала в одном из мессенджеров "сообщения, содержащие призывы к посягательству на жизнь высших должностных лиц, а также оправдания нанесения ракетных ударов по Крымскому мосту", подкрепляя их "неуважительными выражениями в адрес своих соотечественников и земляков-забайкальцев, пожеланиями победы вооружённым силам Украины". О каких конкретно сообщениях идёт речь, неизвестно. Сообщается, что Огаркова признала вину. Защищала её адвокат по назначению.

В ходе следствия и суда обвиняемая находилась под подпиской о невыезде, однако прокурор на суде запросил для неё реальный срок, близкий к максимальному наказанию по статье - шесть лет лишения свободы. Назначая приговор, суд счёл отягчающим обстоятельством то, что Огарковой ранее отказали в назначении пенсии. Судья посчитал, что она писала комментарии, руководствуясь мотивами вражды к действующей власти из-за отказа в пенсии.

Дело рассмотрели за одно заседание, пишет "ОВД-Инфо".

Как пишет "Открытое пространство", Огаркова испытывает проблемы со здоровьем, в частности с опорно-двигательным аппаратом. Иногда она не может самостоятельно сходить в магазин. После приговора суда её взяли под стражу.