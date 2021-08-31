"Коммерсантъ": власти привлекут блогеров к наблюдению за выборами

Близкие к российским властям организации хотят привлечь блогеров к наблюдению за выборами в Госдуму. Они должны будут рассказывать гражданам о происходящем на участках, чтобы никто не усомнился в честности волеизъявления. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Проект курируют региональные власти и Центры управления регионами (ЦУР), которые помогают властям в работе с соцсетями и подчиняются кремлевской АНО "Диалог".

В распоряжении издания также оказалась презентация проекта "Общественные наблюдатели-блогеры. ЕДГ-2021". В числе его задач указаны формирование позитивного массива сообщений о ходе голосования, обеспечение прозрачности избирательного процесса, а также нейтрализация фейков. Предполагается, что наблюдатели-блогеры будут работать минимум на трети избирательных участков.

В ряде регионов уже начали работу над проектом. Так, в избиркоме Новгородской области ранее сообщили, что на выборах будут работать около 250 блогеров-наблюдателей.

В большинстве случаев блогеры будут иметь статус обычных наблюдателей и, как того требует закон, прикрепляться к конкретным участкам. Но в некоторых регионах их хотят аккредитовать на выборы как журналистов: в этом случае они смогут перемещаться между разными участками.

В июле Центральная избирательная комиссия отменила открытые трансляции с избирательных участков. Доступ к видеотрансляциям с участков во время сентябрьских выборов в Госдуму получат только избиркомы, партии и кандидаты. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала интересующихся выборами "диванными наблюдателями", на "удовлетворение любопытства" которых не стоит тратить бюджетные средства.

В августе Минюст России объявил "иностранным агентом" движение в защиту прав избирателей "Голос" . Сопредседатель движения Григорий Мельконьянц назвал это решение "атакой на крупнейшее сообщество независимых наблюдателей за выборами".

31 августа начал свою работу сайт"Ваш выбор", через который работники бюджетной сферы могут анонимно сообщить о том, что их принуждают к голосованию на выборах.

В экспертный совет проекта вошли политологи Екатерина Шульман и Александр Кынев, сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц и другие эксперты по электоральной политике.

В сентябре в России в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября — пройдут выборы в Госдуму. Кроме того, в 39 регионах будут выбирать депутатов местных парламентов, в девяти регионах — губернаторов, в 11 — глав городов.