Путинская Россия: надолго или навсегда?

Решая тактические задачи удержания власти, Владимир Путин создал опасную для граждан и мира страну? Привык ли к агрессивной России мир? Устойчив ли режим автократии? Какую идеологию путинизма создают генералы политических войск? Может ли взять власть в РФ «русский Талибан»? Выборы или бойкот?

Перспективы политической борьбы с автократией за европейский путь развития обсуждают экономист и политолог Владислав Иноземцев и политик из команды Алексея Навального Олег Степанов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы в 19:05