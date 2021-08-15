Коммунизм и терпение. За что в России преследуют движение "Фалуньгун"

Год назад в России были признаны нежелательными несколько организаций из Великобритании и США. Среди них религиозное движение "Фалуньгун" и ряд правозащитных организаций, которые расследуют преследования последователей этой организации.

"Фалуньгун" – религиозное движение, в основе которого лежит традиционная китайская гимнастика цигун в сочетании с элементами китайских религий – буддизма, даосизма и конфуцианства. Власти КНР запретили "Фалуньгун" в 1999 году, заявив, что оно представляет собой религиозную секту. После этого в Китае начались масштабные репрессии. По данным правозащитников, им подверглись сотни тысяч людей.

Действия властей Китая неоднократно критиковали международные правозащитные организации и США. Всего месяц назад, 9 июля, было вынесено очередное решение в отношении "Фалуньгун" в России: хакасское региональное отделение движения было признано "экстремистским". Это решение означает "объявить уголовным преступлением мирное исповедание духовных убеждений. Российские власти подвергают травле, штрафам и тюремному заключению практикующих "Фалуньгун" за такие простые действия, как медитация и хранение духовных текстов", – охарактеризовано это решение в заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Практикующие "Фалуньгун" в России постоянно сталкиваются с давлением государства. Пять международных объединений последователей этого учения признаны нежелательными организациями: за сотрудничество с ними грозит лишение свободы. Книга "Чжуань Фалунь", написанная Ли Хунчжи, основателем учения "Фалунь Дафа", запрещена как экстремистская: дома ее хранить можно, но за распространение предусмотрены различные наказания, от административных до уголовных.

Между тем, за исключением Хакасии, в других регионах последователи "Фалунь Дафа" продолжают собираться и вместе заниматься цигун. До пандемии в столице они делали это даже в рамках городской программы "Здоровая Москва".

Эти встречи проходят и сегодня. В Ботаническом саду с корреспондентом Радио Свобода пообщался один из представителей "Фалунь Дафа" Александр: он подарил сувенир в виде цветка лотоса и пару глянцевых буклетов на русском языке. Один – о пользе цигуна для здоровья, второй – о преследованиях в Китае.

На одной из полян в Ботаническом саду московские последователи "Фалунь Дафы" занимаются цигуном с конца 1990-х по воскресеньям в три часа дня. В дождь приходят в дождевиках: людям нравится заниматься любимой физической активностью с единомышленниками даже в плохую погоду. На встрече неделю назад было чуть меньше двадцати человек. По дорожке гуляют прохожие, проезжают охраняющие Ботанический сад конные полицейские – занятия цигуном нареканий у них не вызывают.

Некоторые присутствующие были одеты в желтые майки (популярны у членов организации "Фалунь Дафа"), среди собравшихся – несколько выходцев из азиатских стран. Александр говорит, что это вьетнамцы – китайских сторонников учения давно выслали из Москвы в Китай, несмотря на угрозу для их жизней.

– Я плаванием серьезно занимался. Когда пришел, было обидно, что не получается то, что делают пожилые женщины, давно практикующие, – говорит Александр.

Сначала все упражнения выполняются стоя, затем начинаются упражнения, которые надо делать сидя.

– Я упражнения делаю дома. Утром, или вечером, перед сном, когда есть время. Одно, два, три, пять упражнений. Кто-то бегает, кто-то скандинавской ходьбой занимается, а здесь занимаются "Фалуньгун", – рассказывает Александр.

Он сетует, что чиновники побаиваются пускать "Фалунь Дафа" на фестивали здорового образа жизни. Вспоминает, как один столичный чиновник потребовал удалить свои фотографии с подобного мероприятия, когда понял, что среди участников были представители движения "Фалуньгун". Александр рассказывает, что ему регулярно приходится общаться с представителями спецслужб. Они пытаются выявить какое-то иностранное финансирование.

– Я им говорю: вы все мои счета знаете – проверьте! Давайте я пройду детектор лжи, и вы убедитесь, что я не вру, – рассказывает Александр.

Впрочем, он соглашается, что у "Фалунь Дафы" пока значительно меньше проблем, чем у других учений, которые вызывают подозрения у российских властей.

Практикующая гимнастику цигун Ирина Макеева является последователем движения"Фалуньгун" 17 лет. По ее словам, сколько в России последователей движения, точно подсчитать не представляется возможным, однако приблизительно она приводит цифру в 1 тысячу человек. На конференциях, которые проводит движение и которые нередко сопровождаются приездом ОМОНа, съезжаются около трех десятков последователей. Движение в России, по словам Макеевой, родилось в 1998 году в Петербурге.

– Несмотря на то что сразу несколько организаций, связанных с движением "Фалуньгун", внесены в список запрещенных организаций в России, в Москве гимнастикой цигун люди занимаются открыто. Как можно объяснить такое противоречие?

– В Москве так много людей, потому что там действует программа "Активное долголетие" и в рамках этой программы было согласовано, что людям предоставят площадки для занятий. На них приходят как последователи движения, так и люди старшего возраста, и в принципе любой человек может прийти и выполнять упражнения. Последователем можно назвать человека, который делает это активно: выполняет упражнения и изучает книгу, потому что для практикующих основным является духовность, нравственное повышение, а это без чтения книги невозможно (имеется в виду книга "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи, которая внесена в список экстремистских материалов в России. – Прим. РС). А упражнения – это обычная гимнастика. При этом книги нет в свободной продаже с 2011 года. Все в России знают, что книгу "Чжуань Фалунь" распространять нельзя, да и, собственно, нам нечего распространять. У каждого есть только одна – личная книга, что не запрещается законом. В свободной продаже есть книга "Фалуньгун", в которой учение изложено сжато и кратко, она не запрещена.

– Несмотря на то что книга "Фалуньгун" не запрещена и свободно продается, два года назад в Абакане был арестован последователь движения якобы за то, что он раздавал книгу – правда, в открытой информации об этом деле не указывалось, о какой книге идет речь. Но этот случай – один из примеров того, на каких основаниях сейчас задерживают последователей "Фалуньгун". Как правило, это происходит в ситуации, когда они выполняют упражнения, а потом раздают какую-то литературу.

– У нас было несколько судебных дел на основании как раз обвинений людей в миссионерской деятельности. Это началось после того, как была внесена поправка в закон. После этого в некоторых городах из-за того, что люди выходили и предлагали делать упражнения, раздавали материалы "Фалуньгун", возникли это и другие уголовные дела. По-моему, в Новороссийске, в Междуреченске потом оправдали, там сняли это обвинение, и еще где-то, в Ялте тоже был такой судебный процесс.

– ОМОН регулярно приходит на собрания последователей "Фалуньгун" – в последние годы в Калужской области, в Подмосковье и других регионах. С чем вы связываете эти преследования, а также внимание правоохранительных органов к движению?

Нас обвиняют в том, что мы поддерживаем контакты с другими практикующими

– Дело в том, что книга "Чжуань Фалунь" внесена в список экстремистской литературы. Самым сильным аргументом для ее запрета было то, что в эмблеме "Фалуньгун" присутствует знак свастики. Экспертиза, сделанная для суда в 2008 году, когда книгу признали опасной, нашла сходство с нацистской символикой. Но на самом деле уже давным-давно была сделана экспертная оценка Геральдическим советом при президенте Российской Федерации, в которой четко написано, что этот знак не имеет сходства с нацистской символикой. А приходят на собрания из-за книги, ее запрет бросает тень на все движение. На самом деле в тексте книги нет призыва к каким-то действиям, к свержению строя. Помимо этого, нас обвиняют в том, что мы поддерживаем контакты с другими практикующими. Практика распространена в мире, более чем в ста странах, и в разных странах мира проводятся международные конференции. Многие ездят, например, в Нью-Йорк, бывают и европейские конференции. Нас обвиняют в том, что мы получаем там финансовую поддержку, из-за рубежа. Есть и такие моменты, но они ничем не подтверждаются.

– А вы не связываете преследование движения в России с тем, что "Фалуньгун" запрещен в Китае, а у Россия теплые отношения с этой страной?

– Конечно, естественно. Преследования начались в Китае в 1999 году. Китай предоставлял информацию об этом за рубеж, оправдывая репрессии, поэтому давалась негативная информация о "Фалуньгун". Поскольку никакой подрывной деятельности, никакой политики в самом движении не было, то его объявили еретической сектой. Хотя в конце 2000-х выяснилось, что в китайском списке еретических сект "Фалуньгун" нет. А Россия… ну, в России очень долго был коммунистический строй, а Китай – ближайший сосед и большая страна, и кто поддержит, как не Россия? После 2006 года, когда стало известно, что у последователей движения изымают органы (Информационные материалы, размещенные в брошюре "Отчет о проверке утверждений об извлечении органов у последователей "Фалуньгун" в Китае" также находятся в российском списке экстремистских материалов. – Прим. РС), в 2008 году, был уже суд в России – по книге "Чжуань Фалунь". Думаю, это было связано с тем, что китайские власти начали предпринимать действия, чтобы заручиться поддержкой, ведь до этого они были одни, то есть одна страна в мире, преследовавшая последователей "Фалуньгун". При этом те обвинения, которые были в Китае, не подтвердились в процессе распространения практики в мире. Никаких самоубийств, убийств, неадекватных действий, ничего этого нет ни в одной стране мира, где движение "Фалуньгун" разрешено. Был только один случай самосожжения, о котором уже известно, что оно было сфабриковано китайскими властями. Но это подействовало на население Китая – люди стали относиться к нашей практике негативно. А после того, как начались репрессии в Китае, очень многие поддерживали.

Думаю, со стороны Китая было большое давление на Россию. Но мы, конечно, ничего не можем утверждать… хотя многие люди, которые пишут статьи о "Фалуньгун" в России, ездили в Китай. Например, тот же Дворкин (Александр Дворкин – православный деятель антисектантского движения в России. – Прим. РС) ездил в Китай. И мы это знаем. Он в числе тех людей, которые очень сильно очерняют нашу практику.

– С чем было связано начало репрессий в отношении последователей движения "Фалуньгун" в Китае? И связана ли была реакция России с этими репрессиями?

– Репрессии начались в 1999 году, после того, как в 1996 году книга "Чжуань Фалунь"стала в Китае бестселлером. Ее стало читать много людей, и многие стали этим заниматься. Дело в том, что в 1996 году мастер Ли Хунчжи (автор книги "Чжуань Фалунь". – Прим. РС) вышел из общества цигун, потому что общество хотело, чтобы практика была платной, а мастер Ли Хунчжи считал, что это практика для повышения нравственности, которая дает оздоровительный эффект, и занятия должны быть бесплатными.

В 1999, по-моему, году была перепись населения, и выяснилось, что число последователей больше, чем число членов Компартии. Называют цифру в 70 миллионов последователей в Китае, а число членов партии было тогда, по-моему, 63 миллиона. Ведь такие группы людей в тоталитарных режимах должны обязательно каким-то образом контролироваться властями, это же не секрет, это все знают. А тут группа людей, которые стараются быть хорошими (ведь основной принцип практики – истинная доброта и терпение), в общем-то, контролю не поддавалась.

Выяснилось, что очень многие практиковали цигун, из разных слоев китайского общества, в том числе многие члены партии, причем даже в семьях бывших партийных руководителей люди занимались практикой. И вот члены Политбюро Цзян Цзэминя (председатель КНР в 1993–2003 годы. – Прим. РС) не поддержали, а он руководитель, и его слово – закон. Так начались преследования. А наш МИД, в России, поддерживает официальную точку зрения Китая. То есть раз Китай очерняет практику, то и наш МИД делает это.

– В 2019 году была запрещена книга "Девять комментариев Коммунистической партии", но суд высшей инстанции отменил это решение. Почему эту книгу на территории России пытались запретить?

У нас ведь тоже были волны репрессий в разные годы, и россияне должны тоже знать и читать такую книгу, потому что она объясняет природу коммунизма

– В этой книге рассматривается, что такое коммунизм, сколько бедствий он принес – конкретно на примере Китая. Мы считаем, что это полезная книга, поскольку в России очень долго был коммунистический режим. В этом тексте объясняется природа коммунизма и что он использует для того, чтобы поддерживать свою власть. Видимо, у нас еще есть очень много людей, которые до сих пор придерживаются коммунистических взглядов, раз запрет был инициирован. Им это не нравится. Но ведь дело в том, что это же правда, сколько было преследований, сколько всяких кампаний, сколько людей было убито (по некоторым данным, до 10 процентов граждан Китая погибли, то есть 80 миллионов человек). В России 20 миллионов людей пострадали от сталинских репрессий. У нас ведь тоже были волны репрессий в разные годы, и россияне должны тоже знать и читать такую книгу, потому что она объясняет природу коммунизма.

– Решение о запрете книги "Чжуань Фалунь" в России опротестовано в ЕСПЧ последователями движения "Фалуньгун", но это дело пока не рассматривалось. Основой для защиты является то, что суд не учел всех обстоятельств, о каких в данном случае идет речь?

– Не все экспертные заключения были приняты к сведению. Был не один суд. Первый состоялся в 2008 году. К нему не привлекали последователей движения, и они не могли высказать свое мнение в суде. Затем это судебное решение о запрете книги отменил суд высшей инстанции, но в 2011 году началось новое разбирательство. Была нарушена равноправность участия сторон в процессе, поэтому последователи движения подали иск в ЕСПЧ и ждут ответа, – говорит Ирина Макеева.

– [Адепты этого учения] распространяют памфлеты против китайского правительства, это вызывает беспокойство. Единственная причина преследования "Фалунь Дафа" – желание российских властей сделать приятное Китаю. Поэтому внутри страны к ним могут относиться терпимо. Последователей у них не так много, и российские власти не видят для себя в угрозу в их занятиях цигуном, – комментирует Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра "Сова".