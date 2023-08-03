Компании, связанные с Евгением Пригожиным, за месяц после мятежа ЧВК "Вагнер" заключили госконтракты на сумму не менее двух миллиардов рублей. Это только открытые данные, обнаруженные журналистами. Их приводит издание "Агентство".
Расследователи проанализировало госзакупки 17 фирм, связанных с Пригожиным. Все проанализированные контракты заключены с гражданскими госучреждениями и не включают в себя засекреченные поставки, куда включены, например, данные о закупках министерства обороны.
Самые крупные подряды за последний месяц фирмы Пригожина получили на организацию горячего питания школьников в городах Московской области. Администрация Мытищ заплатит 705 миллионов рублей компании "Социальное питание «Центр»", администрация Красногорска – 935 миллионов рублей компании "Продфудсервис".
Детский лагерь "Артек" в аннексированном Крыму заплатит за еду в 2023 году 260 миллионов рублей "Комбинату дошкольного питания". Среди других госзаказчиков — несколько больниц Москвы и Московской области.
- В середине июля канал RTVI сообщал, что после мятежа пригожинские компании получили контракты на сумму более миллиарда рублей. Издания "Вёрстка" и "Можем объяснить" в начале года отмечали, что за год войны в Украине сумма контрактов превышала 91,5 миллиарда рублей.
- По подсчётам изданий, всего за 11 лет компании Пригожина получили от государства не менее 278 миллиардов рублей — это около трёх миллиардов долларов по текущему курсу. WSJ оценила поставки в 5 миллиардов долларов. Во время государственной информационной кампании против Пригожина после мятежа телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы "Вести недели" называл еще большую сумму: 1,7 трлн рублей ($18 млрд).
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