Конец "второй Кубы". Никола Крастев – к 50-летию путча в Чили

Мои сверстники хорошо помнят агитстенды рядом с овощным магазином на улице Раковска в центре Софии. В начале 1970-х годов преобладающей темой была американская агрессия во Вьетнаме. С больших черно-белых фотографий на нас смотрели увязшие в болотах Меконга пехотинцы из Техаса. Рядом с ними парили вертолеты "Кобра", которые несколько лет спустя мы увидели в картине Копполы "Апокалипсис сегодня". Однако осенью 1973 года Чили – извивающаяся змеей на карте далекая страна – стала доминировать не только на агитстендах, но и в выпусках новостей болгарского радио и телевидения. На телеэкране разворачивалась настоящая драма, которую отдел пропаганды болгарской компартии распорядился освещать приоритетно. Танки в центре Сантьяго стреляли на поражение в расположенные поблизости здания. Целые этажи рассыпались облаками белой пыли, а быстро наступающие солдаты в касках и автоматах выгоняли перепуганных людей на улицу. Слышался стрекот автоматов, под деревьями валялись трупы. Затем в течение нескольких месяцев нас преследовали кадры с национального стадиона, куда возглавляемая Пиночетом хунта согнала сторонников бывшего президента Сальвадора Альенде и всех неугодных новому режиму. Начали распространяться слухи об отрубленных пальцах фолк-певца Виктора Хары.

Позже выяснилось, что пальцы на самом деле не были отрублены, но один из охранников в бешенстве топтал сапогами кисти гитариста и переломал ему костяшки. После этого охранники приставили револьвер к виску Хары и начали играть в русскую рулетку. Третий щелчок оказался роковым. Лишь на днях, в конце августа 2023 г., Верховный суд Чили вынес окончательный приговор по делу об убийстве Хары, чье изрешеченное пулями тело было выброшено на улицу и чьим именем сегодня назван тот самый стадион.

Падение правительства Альенде положило конец идее второй Кубы в Латинской Америке – идее, на которую СССР сделал крупную ставку

Неизгладимое впечатление на меня в ту пору произвела фотография генерала Аугусто Пиночета. Пристальный взгляд 58-летнего главаря хунты сверлил душу. Чеканные черты лица, решительная осанка – всё говорило о том, что этот человек не остановится ни перед чем. Образ Пиночета резко контрастировал с усталым, изможденным лицом свергнутого 65-летнего Альенде, который не ожидал предательства генерала. Ведь всего за две недели до переворота, после трехчасовых разговоров с глазу на глаз, Альенде назначил Пиночета командующим сухопутными войсками.

Падение правительства Альенде положило конец идее второй Кубы в Латинской Америке – идее, на которую СССР сделал крупную ставку. Глубокий раскол в чилийском обществе и работа американских спецслужб принесли свои плоды.

Альенде находился в центре внимания ЦРУ задолго до своего избрания президентом в 1970 г. Его "Чилийский путь к социализму" считался прямой угрозой американским интересам в регионе. Следует отметить, что, несмотря на оттенки марксизма-ленинизма в политическом кредо, Альенде старался – хотя бы в начале своего президентства – поддерживать сбалансированные отношения как с Советским Союзом, так и с Соединенными Штатами.

Интересную характеристику Альенде дал Фидель Кастро, который прибыл с визитом в Чили сразу после возобновления дипломатических отношений в 1971 году. По словам Кастро, "марксизм – это революция производства, а программа Альенде – это революция потребительства". Эль-Команданте критически относился к социальным программам Альенде, поскольку считал их недостаточно радикальными. Признание режима Кастро правительством Альенде было серьезным политическим шагом, поскольку внутри Организации американских государств было принято решение не признавать Кубу. На тот момент только Мексика и Канада среди американских государств признали правительство Кастро. Кубинский лидер прилетел на неделю, но в Чили ему настолько понравилось, что он провел там целый месяц. В то время Альенде энергично продвигал социальные программы по улучшению благосостояния бедных слоев населения. Среди этих программ – выдача бесплатного молока для учащихся до 14 лет, а затем бесплатного питания для студентов и беременных женщин; введение бесплатного здравоохранения и образования, минимальной заработной платы, индексация пенсий, которая практически их утроила, ускорение программы национализации ферм площадью более 80 гектаров. В стране началось беспрецедентное по масштабам строительство жилья, активно проводилась политика национализации крупных промышленных секторов, включая горнодобывающую (медь) и банковскую отрасли, что сильно задевало интересы американских компаний в Чили.

Хотя в первый год президентства Альенде эти социальные реформы дали положительные результаты, галопирующая инфляция чилийского песо и увеличивающийся дисбаланс в разных секторах экономики быстро привели к росту социальной напряженности. В октябре 1972 г. Чили была парализована массовыми забастовками, а президент вступил в открытый конфликт с парламентом, где его социалистические эксперименты воспринимались далеко не так восторженно, как в трущобах крупных городов. К концу года инфляция зашкалила за 200 процентов.

средний класс и землевладельцы встретили реформы Альенде в штыки

В декабре 1972 года Альенде прибыл с официальным визитом в СССР, но, несмотря на поддержку на словах и присуждение ему Ленинской премии за укрепление мира, Политбюро в Москве отнеслось к Альенде с настороженностью. Президент Чили запросил кредит в 300 миллионов долларов. Наличность ему отказались предоставить, но предложили советское оборудование и материальную помощь на такую же сумму.

Первые месяцы 1973 г. прошли под знаком углубляющегося раскола в чилийском обществе, где средний класс и землевладельцы встретили реформы Альенде в штыки. Летом того же года в Чили вспыхнул конституционный кризис, инфляция и раскол в обществе достигли катастрофических размеров. В совокупности эти факторы создали благоприятную почву для военного переворота. Альенде сознавал, что такой вариант возможен, но не представлял, насколько опасность путча реальна. 9 сентября – ровно через две недели после назначения Пиночета командующим сухопутными войсками – Альенде пригласил его вместе с генералом Орландо Урбиной в президентский дворец "Ла Монеда". Президент распорядился подготовить план действий на случай государственного переворота. Пиночет обещал Альенде, что план будет готов через сутки, и по-своему сдержал слово.

В воскресенье, 11 сентября 1973 года, в 6 часов утра военно-морские силы мятежников захватили важный порт Вальпараисо и заглушили местные радио- и телестанции. Когда об этом доложили Альенде, он немедленно отправился со своей охраной в президентский дворец. Его попытки связаться с ключевыми генералами не увенчались успехом. Альенде был твердо убежден в благонадежности Пиночета и предполагал, что заговорщики арестовали генерала. Однако в 8:30 утра охрана покинула президентский дворец, и только тогда Альенде осознал масштаб произошедшего. В 9:00 – всего через три часа после начала переворота – военные контролировали всю территорию Чили за исключением президентского дворца. Мятежники предложили Альенде объявить по радио о своей отставке в обмен на гарантии, что он сможет покинуть страну вместе со своей семьей. Президент отказался, ссылаясь на свои конституционные обязательства. Дворец был окружен, а затем разбомблен авиацией. Альенде произнес по радио прощальную речь и покончил с собой.

Спустя почти 40 лет после смерти Альенде комиссия по расследованию его смерти опровергла версию о том, что президент был убит заговорщиками. На самом деле после своей прощальной речи он перевел курок "Калашникова" (подарок Фиделя Кастро) на автоматическую стрельбу, подставил дуло под подбородок и нажал на спусковой крючок.

В связи с трагическими событиями в Чили следует упомянуть ситуацию с отборочными матчами на первенство мира по футболу в 1974 г. По розыгрышу ФИФА, советской сборной предстояло сыграть в "Лужниках" против сборной Чили 26 сентября 1973 г. – ровно через две недели после путча. Чудом южноамериканской команде удалось не допустить гол в свои ворота, 0:0. Ответная встреча должна была состояться на стадионе в Сантьяго, однако в знак протеста против переворота советская команда отказалась ехать. Сборная Чили вышла на поле без противника и выиграла техническую победу, 1:0. Можете посмотреть видеозапись этой "игры".

В первые месяцы после переворота хунта арестовала десятки тысяч сторонников Альенде. Более трех тысяч бесследно исчезли. Национальный стадион в Сантьяго превратился в тюрьму открытого типа, раздевалки под его трибунами использовались как камеры для допросов и пыток. Убитый там певец-коммунист Виктор Хара является одной из жертв так называемого "Каравана смерти" – специального военного подразделения, которое с особой жестокостью расправлялось со своими жертвами.

Расследование преступлений хунты было парализовано принятым в 1979 г. законом, который предоставил амнистию за нарушения прав человека в стране в период с 1973 по 1978. Лишь в 2000 г. суды прекратили действие приложения к этому закону и стали расследовать эти преступления по особой процедуре.

В 1987 году Стинг выпустил песню They Dance Alone ("Они танцуют в одиночестве"), посвященную погибшим при Пиночете чилийцам, чьи жены танцуют традиционный танец "Куека" с фотографиями своих супругов, сыновей, отцов. ("Г-н Пиночет, вы взрастили горькое семя, вас поддерживают иностранные деньги, но наступит день, когда поток денег иссякнет. Кто будет платить вашим палачам, кто будет заряжать ваши пушки, думали ли вы о своей матери, как она будет танцевать со своим невидимым сыном?")

Пиночет оставался президентом до 1990 г. и командующим вооруженными силами до 1998 г. Хотя он и успел оградить себя от судебного преследования в Чили после ухода в отставку, испанский судья выписал ордер на его арест, когда он находился на лечении в Великобритании в 1998 г. После двухлетних судебных разбирательств отставному генералу удалось вернуться на родину, но он больше не рисковал покидать Чили и тихо скончался в 2006 г.

Период правления хунты остается болезненной темой в чилийском обществе. Несмотря на преступления военного режима и массовые нарушения прав человека, часть населения страны считает, что Пиночет спас нацию от коммунизма советского типа. Экономическая политика хунты основывалась на принципе неолиберализма. К середине 1980-х стало все чаще упоминаться "чилийское чудо", и страна превратилась в одну из самых процветающих в Южной Америке.

Накануне 50-летия самых трагических событий в истории Чили президент страны Габриэль Борич утвердил национальный план поиска останков жертв репрессий хунты, а на 11 сентября в столице Сантьяго запланирована памятная церемония, в которой примут участие 37-летний президент, члены правительства и представители всех партий.

Никола Крастев – болгарский журналист, живёт в США



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