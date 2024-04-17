Конгресс США опубликовал законопроект о новой помощи Украине

Палата представителей Конгресса США опубликовала законопроект о новом пакете помощи Украине. Он предполагает выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, дальнобойные ракеты ATACMS и переход на систему займов.

Президент Джо Байден поддержал документ и призвал Конгресс принять его как можно быстрее.

Голосование по законопроекту в Палате представителей назначено на 20 апреля. Пакет помощи разделили на три части: поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Голосование по каждому пакету пройдёт отдельно.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил в среду, на обсуждение также будет представлен отдельный законопроект о безопасности границ. Палата проголосует за его окончательное принятие в субботу вечером, предоставив время для дебатов и внесения поправок.

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