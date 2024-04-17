Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Конгресс США опубликовал законопроект о новой помощи Украине

Палата представителей Конгресса США опубликовала законопроект о новом пакете помощи Украине. Он предполагает выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, дальнобойные ракеты ATACMS и переход на систему займов.

Президент Джо Байден поддержал документ и призвал Конгресс принять его как можно быстрее.

Голосование по законопроекту в Палате представителей назначено на 20 апреля. Пакет помощи разделили на три части: поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Голосование по каждому пакету пройдёт отдельно.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил в среду, на обсуждение также будет представлен отдельный законопроект о безопасности границ. Палата проголосует за его окончательное принятие в субботу вечером, предоставив время для дебатов и внесения поправок.

Новость дополняется

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Реакция на удар Ирана по Израилю
Embed
Реакция на удар Ирана по Израилю

No media source currently available

0:00 0:28:52 0:00

Реакция на удар Ирана по Израилю

Приказ захватить Часов Яр

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG