Селфи для ВСУ. Как российские военные выдают свои позиции

Спустя 8 лет после первого военного столкновения России и Украины в Донбассе российские солдаты и военные армий сепаратистов по-прежнему охотно делают фотографии в местах своей дислокации и выкладывают их в интернет – несмотря на многочисленные попытки командования бороться с использованием ими мобильных телефонов.

Прозвище "селфи-солдаты" закрепилось за российскими военными давно. В 2015 году журналист VICE News Саймон Островский доказал присутствие российской армии в Украине с помощью снимков со щенком хаски, опубликованных в социальной сети "ВКонтакте" бурятским танкистом Бато Дамбаевым. С тех пор в России не раз предпринимались попытки запретить солдатам пользоваться мобильными телефонами в армии, но сделать этого не удалось: военные все так же охотно фотографируют себя и своих товарищей.

Спустя 8 лет Россия уже не скрывает присутствия своих войск в Украине. Теперь ее солдаты и военные "ДНР" и "ЛНР" раскрывают своими фотографиями не только факт присутствия в соседней стране, но и выдают места скоплений войск и позиции тяжелой военной техники. Это происходит несмотря на закон, запрещающий российским военным пользоваться на службе мобильными телефонами, который был принят еще зимой 2019 года.

А еще "селфи-солдаты", как и обычные люди, любят снимать на телефон еду.

Установки "Град" под Бериславом

Саймону Островскому пришлось потрудиться, прежде чем он смог геолоцировать снимки Бато Домбаева. Некоторые российские военные публикуют фотографии, которые избавляют от такой необходимости: во время съемки у них на телефоне включена функция определения координат, в результате чего их местоположение публикуется в посте с точностью до нескольких десятков метров. Так Радио Свобода недавно удалось найти в интернете снимки российской батареи систем ПВО С-400 под Евпаторией: их снял обычный турист, отдыхавший на соседнем пляже. Более того, при клике на геотег "ВКонтакте" показывает фотографии пользователей, сделанные рядом – иногда один снимок позволяет найти несколько других, не менее интересных.

Мы решили посмотреть, нет ли фотографий с геотегом, сделанных в последнюю неделю на оккупированной Россией части Херсонской области Украины, откуда сейчас поступает много сообщений об украинском контрнаступлении. Несмотря на то, что российскому командованию хорошо известно о проблеме использования смартфонов в армии, в том числе "добровольцами" и военнослужащими самопровозглашенных "народных республик" Донбасса, ситуация с 2014 года не поменялась: в интернете по-прежнему можно найти десятки снимков, которые раскрывают местоположение этих военнослужащих и другую потенциально интересную для противника информацию.

Всего четыре дня назад, 27 августа, пользователь "ВКонтакте" по имени "Сергей Штурман", житель Санкт-Петербурга, выложил в сеть несколько снимков установки "Град" c буквой "V" на борту – селфи и еще один кадр, снятый, вероятно, его сослуживцем.

Снимки имеют геотег – "Бериславский район, Украина". Если кликнуть на него, открывается карта с точным местоположением. Согласно данным сервиса Wikimapia и других карт в открытом доступе, в этом месте находится насосная станция №102 местного управления водного хозяйства. Других строений в радиусе нескольких километров нет, что подтверждает точность геолокации.

Это не первый случай, когда российские войска и пророссийские сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" размещают свою технику на территории подобных объектов – 3 августа Радио Свобода опубликовало спутниковые снимки последствий вероятного украинского удара по российским позициям в Скадовске Херсонской области. Там Россия разместила пусковые установки систем ПВО рядом с водоочистной станцией.

В социальной сети "ВКонтакте" можно найти снимки, сделанные воюющими на стороне России солдатами "Народной милиции ДНР" в начале мая (1, 2) на расположенном неподалеку другом объекте водной инфраструктуры, на территории Бориславского межрайонного управления водного хозяйства по адресу улица Комарова, дом 54.

За последние дни в Бериславе, как утверждают украинские источники, в результате обстрелов было уничтожено 2 российских склада с боеприпасами. Россия обвиняет Украину в обстреле гражданской инфраструктуры города.

Военные "ДНР" и томатная паста

Если на правом берегу Днепра у российской армии сейчас крайне напряженная ситуация из-за контрнаступления Украины, то на левом, в тылу, они пока чувствуют себя спокойнее. Со спокойным видом делал фото ниже и пользователь "ВКонтакте" с ником "Сергей Ростов", опубликовавший его 27 августа.

На этом и нескольких других снимках (1, 2) он сидит с автоматом в офисном помещении. В отличие от других фото в аккаунте "Сергея Ростова", эти кадры были сделаны с включенной геолокацией. Она указывает на точку к югу от Херсона, в районе населенного пункта Голая Пристань.

На картах видно, что в этом месте находится завод по переработке томатов "Южный". Других объектов рядом нет, что снова говорит о точности геотега. Завод принадлежит агропромышленной компании Agrofusion – крупнейшему в Украине производителю томатной пасты (бренд Iнагро). Ее владелец Сергей Сыпко в 2021 году занял 91-е место в списке богатейших людей Украины журнала Forbes. Российские СМИ уже пишут, что его предприятия, оказавшиеся на оккупированных территориях, могут быть включены в единый "Крымско-таврический хозяйственный комплекс".

Судя по профилю, военному на фото 32 года, он живет в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" и до начала полномасштабного российского вторжения в Украину служил в батальоне "Восток" "Народной милиции ДНР".

Украина не раз обвиняла Россию в фактической экспроприации своих сельскохозяйственных угодий и выращенного на них урожая. Как писали в июле журналисты расследовательского проекта "Схемы" украинской службы Радио Свобода, ворованное украинское зерно вывозится в Турцию, сообщалось также о попытках России продать его в Ливане и в Сирии. Помимо этого, украинский агропромышленный комплекс понес и людские потери: в частности, 31 июля в результате обстрела Николаева погиб владелец агрокомпании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Как и владелец захваченной россиянами фабрики по производству томатной пасты под Херсоном Сергей Сыпко, Вадатурский входил в список 100 богатейших украинцев по версии Forbes – в 2021 году он занял в нем 24 место. Головной офис компании Agrofusion Сыпко также находится в Николаеве. Несмотря на потерю контроля над некоторыми своими предприятиями, Agrofusion продолжает работу.

Любители винограда и ракета HARM

Вернемся на правый берег Днепра, сначала – все в тот же Берислав. 8 августа пользователь "ВКонтакте" по имени Андрей Шепель опубликовал у себя в профиле фотографию в камуфляже в блиндаже. За месяц до этого он выложил фото с пулеметом и в российской военной форме.

Как и у предыдущих героев этой статьи, у Шепеля в момент съемки не была выключена геолокация на телефоне, поэтому метка в посте позволяет довольно точно определить, где был сделан первый снимок – это засаженный лесом островок рядом с трассой E58, ведущей в Берислав из Херсона, неподалеку от поста ГАИ.

Неподалеку отсюда есть и еще одно место, которое облюбовали российские солдаты и военнослужащие "ДНР" – как следует из пользовательского комментария на сервисе Wikimapia, это склад-холодильник, расположенный рядом с железнодорожной веткой. О присутствии здесь военных свидетельствуют фотографии (1, 2), опубликованные с включенной геолокацией пользователем с ником "Шура Освободитель" еще 4 июня. На снимках – "ЗиЛ" с буквами "Z" на борту, в кузове которого свалены деревянные ящики. Такие же ящики, складированные в ряды, видны на заднем плане. Что в них находится или находилось, определить по фотографиям трудно – вероятно, речь идет о складе продовольствия.

Впрочем, войска, оккупировавшие часть Херсонской области Украины, питаются и подножным кормом. 9 августа пользователь "ВКонтакте" Павел Фролин, военнослужащий все той же "Народной милиции ДНР" с позывным "студент", выложил у себя в аккаунте фотографию с виноградной гроздью в руке, а вслед за этим – снимок себя рядом с малиновыми кустами, сделанный другим человеком. В обоих случаях Фролин не выключил геолокацию на телефоне, и она позволяет установить, что фотографии были сделаны между селом Степановка в пригороде Херсона и расположенной севернее трассой М-14.

В профиле Фролина есть множество снимков в военной форме с оружием в руках, но без раскрытой геолокации. Как установило Радио Свобода, изучив спутниковые карты и общедоступные фотографии этого района, кадры сделаны в районе карьеров, использовавшихся до войны для игры в страйкбол. Рядом также расположена тренировочная база полиции Украины. Самые свежие фотографии датируются 10-11 августа.

Но самое интересное фото в аккаунте Павла Фролина выложено совсем недавно, 25 августа, и тоже не имеет координат. На нем – поврежденная ракета, подпись гласит "HIMARS". На самом деле Фролин, сам того не зная, сфотографировал не ракету американской системы РСЗО, а противорадиолокационную ракету HARM. Украина лишь пять дней спустя опубликовала видео, которое впервые показало использование ВСУ этих ракет, адаптированных для запуска с советских истребителей МиГ-29. Ранее они применялись США во время войн в Персидском заливе, Ираке, Косово и Ливии.

Как выяснило Радио Свобода, фото с ракетой сделано совсем рядом с виноградным полем и карьером, где российские военные оборудовали позиции – на парковке семейной винодельни и мотеля "Курiнь". Об этом позволяют судить детали снимка в сравнении с фотографиями парковки в Google: на них хорошо видна стена из песчаника и виноградный плющ.

Предположить, что Павел Фролин и его сослуживцы как минимум часть времени проводили на винодельне "Курiнь", позволяют и другие фотографии. На одной из них, снятой 26 августа, видны чистые ресторанные тарелки и приборы, а также коробка со свежеиспеченной пиццей.

Мужчины при этом сидят в сарае со стенами из металлической гофры, такой же, какую можно увидеть на фотографиях подсобных строений винодельни в Google. Наконец, на нескольких снимках видны помещения с точно такими же межкомнатными дверями, которые есть на фотографиях жильцов мотеля.

Сейчас все странички винодельни в соцсетях удалены, а ее владелец, председатель херсонского отделения Аграрной партии Украины Николай Халупенко, не прочитал вопросы Радио Свобода, которые мы отправили ему в фейсбуке.