Вселенский патриархат вернул сан священнику РПЦ, молившему о мире

Константинопольский (Вселенский) патриархат восстановил в сане священника Русской православной церкви Иоанна Коваля. Ранее руководство РПЦ лишило его сана за то, что в молитве отец Иоанн просил Бога не о победе российских войск, а о мире. Патриархат признал решение РПЦ неканоничным, то есть не соответствующим законам православной церкви, и принятым из политических, а не церковных соображений.

Отец Иоанн (Коваль) был клириком храма Андрея Первозванного в московском районе Люблино. В "молитве о святой Руси", которую читают во всех храмах РПЦ в связи с войной в Украине, священник заменил слово "победа" на слово "мир". Вместо слов "возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу" он произносил "возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир".

Заместитель председателя Епархиального суда Московской епархии протоиерей Владислав Цыпин подтвердил изданию "Правмир", что причиной лишения Коваля сана стало именно внесённое им изменение в слова молитвы. По словам Цыпина, тем самым священник допустил "клятвопреступление", отказавшись исполнять распоряжения священноначалия.

Как указано в распоряжении Патриархата, отец Иоанн будет принят под омофор (юрисдикцию) константинопольского патриарха Варфоломея.

В 2018 году РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом, который в церковной иерархии считается старше её, из-за того, что синода Константинопольского патриархата начал процесс предоставления автокефалии (независимости) Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат этот разрыв не признал.