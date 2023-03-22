Патриарх Варфоломей: РПЦ разделяет ответственность за войну

Константинопольский (Вселенский) православный патриарх Варфоломей заявил в среду, что руководство Русской православной церкви разделяет с российскими властями ответственность за возможные преступления в Украине. По мнению патриарха, российские власти "используют церковь как инструмент для достижения своих политических целей". При этом Варфоломей подчеркнул, что готов участвовать в, как он выразился, послевоенном духовном возрождении России.

Патриарх выступил на конференции в парламенте Литвы. Он сказал, что руководство России и РПЦ сотрудничали в осуществлении военного вторжения в Украину и, в частности, в насильственном вывозе украинских детей, - именно в нём Международный уголовный суд в Гааге подозревает российского президента Владимира Путина.

Варфоломей призвал религиозные и светские инициативы сотрудничать ради "нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и богословски узаконивать преступные действия". Однако он считает миссией православной церкви "вернуть российских братьев и сестёр в наше сообщество, основывающееся на общих ценностях", сообщает "Голос Америки".

Во вторник правительство Литвы и Константинопольский патриархат подписали договор о сотрудничестве. Патриарх Варфоломей заявил о возможности расширения присутствия возглавляемого им патриархата в Литве, вплоть до создания там экзархата.