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Конституционный суд Франции признал законной пенсионную реформу

Протесты против пенсионной реформы в Париже

Конституционный суд Франции в пятницу признал законной конституционную реформу, предложенную правительством. Согласно ей, пенсионный возраст в стране будет повышен до 64 лет. Протесты против этой реформы не прекращаются в стране с января.

Решение Конституционного суда означает, что правительство сможет принять непопулярную реформу уже на следующей неделе. Она может вступить в силу в этом году.

Пенсионной реформой предусматривается повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Pеформа готовилась ещё в 2019 году, но была отложена из-за массовых протестов "жёлтых жилетов" и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По оценкам Минтруда Франции, реформа позволит экономить почти 18 миллиардов евро ежегодно, благодаря чему пенсионная система может стать безубыточной к 2027 году. Власти страны настаивают, что более поздний выход граждан на пенсию – единственный способ сохранить платёжеспособность системы. Профсоюзы же предлагают ввести дополнительные налоги для богатых или увеличить отчисления с заработной платы для работодателей.

В середине марта реформу одобрил Сенат Франции. Ещё через несколько дней законопроект был утверждён премьер-министром страны Элизабет Борн - в обход голосования в нижней палате парламента, Национальной ассамблее (Конституция страны позволяет главе правительства взять на себя ответственность за принятие экономических законов и одобрить их без согласия депутатов).

Планы правительства поднять пенсионный возраст вызвали массовые протесты французских граждан. По всей Франции продолжались митинги и демонстрации. В Париже число протестующих достигало десятков тысяч, по всей стране – более миллиона. Протестующие вступали в стычки с полицией, поджигали мусорные баки и били витрины. Опросы населения показали, что против реформы высказываются 70% французов. Оппозиционные партии требовали вынести вотум недоверия правительству Эммануэля Макрона.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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