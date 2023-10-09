Концерты Юрия Шевчука отменены из-за сердечного приступа у музыканта

Основатель и бессменный лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенёс в сентябре сердечный приступ, из-за чего отменены несколько его концертов. Предполагается, что он сможет вернуться на сцену в декабре.

Об отмене сообщили организаторы. Корреспондент Радио Свобода в Тель-Авиве получил сообщение, что по предписанию врачей 66-летний музыкант находится на реабилитации, выступление было запланировано на конец октября.

В 2022 году году концерты Шевчука в России часто переносились или отменялись после его антивоенных высказываний. Он был оштрафован за дискредитацию российской армии на 50 тысяч рублей, за слова "Родина — это не жопа президента", сказанные на концерте в Уфе.

В феврале он выпутил новую песню и видео на неё "Родина, вернись домой". "Не сходи с ума - это не твоя война", - призывает слушателей Шевчук.