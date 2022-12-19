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Суд оставил в силе штраф лидеру "ДДТ" Юрию Шевчуку

Юрий Шевчук

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о штрафе лидеру рок-группы "ДДТ" Юрию Шевчуку. В августе музыканта оштрафовали на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии. Это произошло после того, как на концерте в Уфе Шевчук обратился к зрителям с антивоенной речью. Он и до начала вторжения России в Украину придерживался пацифистских позиций и выступал против любых войн.

На концерте 18 мая Шевчук заявил со сцены, что в Украине гибнут "старики, женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря", и что "Родина – это не жопа президента, которую надо всё время мусолить и целовать".

Административный протокол о дискредитации армии сначала не был принят уфимским судом из-за ошибок и составлен заново. Затем по просьбе Шевчука дело было передано в суд по месту его жительства, в Санкт-Петербурге, но петербургский суд отправил протокол обратно в Уфу, по месту совершения правонарушения. Там музыканта признали виновным и определили размер штрафа. Адвокаты Шевчука подали апелляцию, но сегодня вышестоящий суд постановил оставить решение без изменений.

Лидер "ДДТ" неоднократно осуждал войну в Украине. Предположительно, именно из-за этого концерты группы в России отменяются. Несколько дней назад "ДДТ" выпустила новый клип "Стая", посвящённый антивоенно настроенным россиянам и тем, кто после 24 февраля покинул страну. "В феврале беда случилась, стала вечностью за час," - поёт Шевчук и обращается к единомышленникам: "Вы - страна моя, надежда и печаль".

  • Летом СМИ сообщили о существовании списка "запрещённых в России артистов", которые выступали против войны в Украине. Среди них – группы ДДТ, "Би-2", "Аквариум" и "Порнофильмы", рэперы Face и Оксимирон, исполнители Земфира, Монеточка и Вася Обломов – всего в списке более пятидесяти имён. Многие из музыкантов уже столкнулись с отменой концертов в России.
  • В июле стало известно, что концертные агентства начали включать в договоры с российскими артистами пункты, которые запрещают им делать политические заявления со сцены, в частности – "распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный". Артистам также запрещено использовать государственные символы Украины.

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