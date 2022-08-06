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Роскомнадзор заблокировал одно из крупнейших СМИ Сахалина Sakh.com

Роскомнадзор заблокировал одно из крупнейших СМИ Сахалина – Sakh.com. Об этом сообщается на сайте издания.

"На данный момент у некоторых провайдеров не работают все домены Sakh.com и Sakhalin.info новости, форум, объявления, авто, недвижимость, работа, бизнес, еда, билеты и другие сервисы", – пишет Sakh.com.

Портал был заблокирован по обращению Генпрокуратуры. Причины блокировки пока неизвестны, предупреждений от ведомств компания не получала.

После известий о блокировке портала депутат Сахалинской областной думы Светлана Иванова попросила депутата Госдумы Алексея Корниенко направить запрос в Генпрокуратуру, чтобы разобраться в ситуации.

"Это единственный источник, который нас всех сегодня держит на острие событий, которые происходят в Сахалинской области, и дает информацию, которая нам крайне нужна. Он объединяет. Поэтому для всех сахалинцев и курильчан он очень важен", – заявила Иванова.

В поддержку издания выступили депутаты облдумы Игорь Осипенко, Ирина Никитина, Игорь Янчук и Александр Болотников, а также представители бизнеса – глава ассоциации "Сахалинстрой" Валерий Мозолевский, руководитель дальневосточного филиала АО "Оборонэнерго" Дмитрий Теплицкий и другие.

24 марта председатель сахалинской организации "Совет солдатских матерей" Нина Ключникова написала обращение с просьбой "обратить самое пристальное внимание на деятельность" портала.

"В последнее время популярный региональный форум превратился в площадку для откровенной антироссийской пропаганды. Здесь ежечасно появляются сообщения, порочащие Вооруженные силы нашей страны, распространяются ложные сведения о событиях на Украине", – заявила она.

5 апреля аналогичные заявления сделали глава регионального отделения ОНФ Алексей Казанцев и координатор проектов "Молодежка ОНФ" Александр Барышев.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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