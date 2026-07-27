Корабли в моей гавани жечь. С чем Россия встретила день ВМФ

В России второй год подряд не стали проводить морской парад в честь Дня военно-морского флота. Владимир Путин, который участвовал в параде с момента возрождения этой традиции в 2017 году, вместо этого посетил Адмиралтейство, где "кратко пообщался" с главкомом ВМФ и военными моряками.

Такой урезанный формат торжеств, да еще и в круглую дату – 330 лет со дня основания российского флота – связывают с угрозой украинских ударов: дроны ВСУ уже не раз долетали до Петербурга, а совсем недавно, 3 июня, украинским ударом был серьезно поврежден российский ракетный корвет "Бойкий", стоявший в сухом доке в Кронштадте.

Атака на "Бойкий" стала очередным унижением для российского флота, который к моменту воскресного праздника понес в войне против Украины казавшиеся немыслимыми потери. Начались они в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину, когда 24 марта 2022 года в Бердянске был потоплен большой десантный корабль "Саратов", а 14 апреля в Черном море затонул флагманский крейсер Черноморского флота "Москва". На "Москве" погибли 20 моряков, причем суд лишь в январе этого года официально признал их смерть в результате украинского удара.

Это было только прелюдией: с тех пор Россия потеряла в результате украинских атак не менее 35 военных кораблей. После ставших регулярным ударов по Севастополю российские военные перебазировали большую часть кораблей Черноморского флота в Новороссийск, но и это не спасло многие из них от украинских атак. Так, совсем недавно, в апреле 2026 года, ВСУ нанесли в Новороссийске удар по фрегату "Адмирал Макаров".

Россия даже ухитрилась впервые со Второй мировой войны потерять в войне подлодку: ей стала субмарина класса "Варшавянка", которая так и остается без движения в порту Новороссийска после того, как рядом с ней взорвался украинский безэкипажный катер.

Еще одним знаковым событием войны стал удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе ракетами Storm Shadow 22 сентября 2023 года. В начале 2026 года остатки здания были снесены – теперь на его месте ровная площадка, посреди которой в гордом одиночестве, обложенный бетонными блоками и накрытый контейнером, стоит памятник адмиралу Ушакову, ранее украшавший внутренний двор здания.

Спустя 4 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину роль оставшихся в строю российских военных кораблей фактически свелась к эскорту танкеров теневого флота и ударам крылатыми ракетами "Калибр" по украинским городам.

Война в Азовском море и "зерновой коридор"

В последние месяцы между Россией и Украиной развернулась новое противостояние: в ответ на атаки дронов ВСУ против российских танкеров и сухогрухов в Азовском море Россия фактически возобновила блокаду украинских портов в Одесской области. В 2023 году Украине – частично с помощью дипломатии, частично военными средствами – удалось "пробить" коридор в акватории Черного моря для прохода торговых судов в порты Одессы, Черноморска и Измаила.

В августе 2022 года после так называемой "зерновой сделки", заключенной между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции, было возобновлено движение гражданских судов по Черному морю. К тому моменту в украинских портах скопилось значительное количество предназначенного для экспорта зерна и другой сельхозпродукции. Из-за российской блокады ООН предупредило об опасности голода в некоторых странах Африки и Азии, куда традиционно экспортировалось это сырье.

Теперь после практически ежедневных российских ударов авиационными ракетами и дронами по торговым судам на рейде Одессы, в результате чего уже погибли моряки и было затоплено как минимум одно судно с грузом украинской кукурузы, мировые компании-перевозчики, такие как Maersk, объявили о прекращении работы в украинских портах и перенаправлении своих судов в Румынию.

Вместе с этим Украина продолжает удары по российским танкерам и сухогрузам в Азовском море, стремясь нарушить снабжение аннексированного Крыма топливом и продовольствием, а также снизить российские возможности по экспорту товаров и топлива зарубеж. Атакам подвергаются также торговые суда в Черном море в районе Новороссийска. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал такие действия Украины "пиратством".

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в недавнем интервью агентству УНИАН заявил, что сложившаяся ситуация вновь грозит голодом развивающимся странам, поскольку сухопутные маршруты доставки продовольствия их Украины не смогут полностью закрыть потребности стран, импортировавших украинское зерно по морю.

Царь-дрон вместо насущных потребностей

На фоне этих событий Главком ВМФ России, адмирал Александр Моисеев, в воскресенье похвастался новым российским подводным беспилотником "Посейдон", который, согласно заявленным характеристикам, будет весть 500 тонн и преодолевать межокеанские расстояния благодаря ядерной энергетической установке. Российские "военкоры" не оценили эту новость – по их мнению, армия сейчас куда больше нуждается в небольших безэкипажных катерах для защиты военных кораблей в Севастополе и Новороссийске, а не в очередном утопическом проекте.

"Полная нелепица и бессмысленное сжигание денег страны. Столь нужных, скажем, для того, чтобы достроить нашу ПВО для борьбы с дронами. Или для того, чтобы бойцов на фронте снабдить автомобилями, РЭБ, носками, нижним бельем. ... "Посейдон" – это тупик, освоение бабла и диверсия против собственной экономики", - пишет в телеграме Z-блогер Максим Калашников.

"Очень жаль. Сейчас время дешёвых и эффективных беспилотных средств поражения. Но делать мы будем не маленький, быстрый, дешёвый БЭК. Мы будем делать морской супербеспилотник. Водоизмещением 500 тонн. Потратим миллиарды. Читателя подводят к мысли, что зато ни у кого такого якобы нет. ... Это, мягко говоря, не точно. У США уже несколько лет есть испытанный Sea Hunter (145 тонн), а сейчас строят серию MUSV – те же 500 тонн, для тех же противолодочных задач. У Китая есть свой клон Sea Hunter на 200 тонн. Так что аналоги давно есть. А сейчас мы видим украинские БЭКи, которые бьют по нашим судам и пытаются бить по Крымскому мосту. Но наших БЭКов мы нигде не видим. Очевидно, что сейчас надо сосредоточиться на маленьких БЭКах, как я писал выше, а не на суперпроектах", – вторит "военкору" бывший председатель "парламента Новороссии" Олег Царев.

"Непризнание ошибок ведёт к отсутствию шагов к их исправлению. Зато кабинет у адмирала красивый, прям как в музее, наверное, очень позволяет расслабиться во время тяжелой работы и представлять себя в ряду с великими русскими морскими адмиралами", – резюмирует реакцию "патриотов" на бравурное интервью адмирала Моисеева телеграм-канал "Два майора".

По мнению авторов выпущенного в апреле 2026 года доклада Фонда Карнеги за международный мир о ситуации с противостоянием России и Украины в Черном море, ВСУ удалось сделать российский Черноморский флот функционально небоеспособным – даже не уничтожив его. Если в начале 2022 года Россия контролировала около 90% оперативного пространства Черного моря, то к 2026 году ее свобода действий сократилась примерно до четверти акватории, в основном у собственного побережья Кавказа.

По оценке авторов, Черноморский флот потерял от 25% до 75% своих возможностей в различных компонентах, был вынужден перебазироваться из Севастополя в Новороссийск и в ближайшей перспективе не сможет полностью восстановиться. Авторы доклада приходят к выводу о том, что ключевая задача Украины и ее союзников – сохранение условий, при которых он не сможет эффективно применять силу и использоваться Россией как инструмент военного и политического давления в Черном море.

Тем временем оправдывать отмену морского парада на день ВМФ и замену мероприятия блиц-визитом Путина в Адмиралтейство было поручено помощнику президента, бывшему директору ФСБ, а ныне председателю Морской коллегии Николаю Патрушеву.

"Я здесь, знаете, родился и всегда ходил на Неву и наблюдал за кораблями. У меня отец военный моряк, поэтому для меня это было интересно. Не нужно большое количество кораблей сюда гонять, на мой взгляд. Достаточно ограниченного количества. … Если мы будем заниматься парадами, это не очень правильно. Корабли должны решать военные задачи", – заявил он в воскресенье вечером.