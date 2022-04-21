Королева Великобритании Елизавета II отмечает 96-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета II отмечает в четверг 96-летие. День рождения она проводит в загородном поместье Сандрингем.

В графство Норфолк, где к ней присоединились семья и друзья, монарх прибыла накануне на вертолёте из Виндзорского замка. Как ожидается, она остановится в небольшом коттедже Вуд фарм, где любил проводить время её муж принц Филип. Он умер в апреле прошлого года в возрасте 99 лет.

В течение всей жизни Елизавета II увлекалась лошадьми. Это нашло отражение на почтовой марке, выпущенной ко дню рождения, на котором королева изображена с двумя пони, пишет "Би-би-си".

Все торжественные официальные мероприятия по случаю праздника состоятся лишь в июне, когда британские монархи по давней традиции отмечают официальный день рождения, не совпадающий с календарным. В июне также будет дан старт основным торжествам по случаю "платинового юбилея" восшествия Елизаветы II на британский престол. 7 февраля этого года исполнилось ровно 70 лет с тех пор, как она стала королевой.

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на британском троне. После смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рамы IX) Елизавета II стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира.