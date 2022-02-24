Корреспондент "Свободы" в Крыму сообщил об обыске у него дома

Корреспондент Радио Свобода Антон Меснянко сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники ФСБ. Журналист пока не знает, связано ли это с его профессиональной деятельностью и публикациями в СМИ и, в частности, с работой для Радио Свобода.

Антон Меснянко – корреспондент Русской службы Радио Свобода, автор репортажей, статей и радиокомментариев о ситуации в аннексированном Россией Крыму.

Это не первый случай следственных действий в отношении журналистов Радио Свобода в Крыму. В середине февраля суд приговорил внештатного журналиста Крым.Реалии Владислава Есипенко к 6 годам лишения свободы. Российские спецслужбы обвинили его в изготовлении и хранении взрывчатки.

В сообщении медиакорпорации, распространённом после приговора, Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал решение суда абсурдным. "Журналисты только сообщают факты, они никогда не должны задерживаться, – отметил он.