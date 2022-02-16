Российский суд приговорил автора сайта Крым.Реалии к 6 годам колонии

Суд в аннексированном России Крыму приговорил внештатного журналиста Крым.Реалии Владислава Есипенко к 6 годам лишения свободы. Российские спецслужбы обвинили его в изготовлении и хранении взрывчатки, передаёт корреспондент редакции.

Есипенко был задержан в марте 2021 года, ФСБ заподозрила его в сборе информации для украинских спецслужб. Позднее он был обвинён в незаконном изготовлении взрывных устройств, спецслужбы заявили, что у него была найдена граната.

К журналисту почти месяц не допускали независимых адвокатов. Сначала он признал вину, но затем отказался от сказанного. По его словам, его пытали, в том числе электричеством, добиваясь признательных показаний.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай потребовал немедленно освободить Есипенко из-под стражи и заявил, что медиакорпорация возмущена пытками, о которых сообщил задержанный в Крыму внештатный сотрудник. Освобождения журналиста потребовали власти США и правозащитники.

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