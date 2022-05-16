Российский военный спутник "Космос-2555", запущенный на орбиту 30 апреля, не совершил ни одного орбитального манёвра и, вероятно, сгорит в атмосфере во вторник. Внимание на это обратили российский астроблогер Анатолий Зак и американский астроном Джонатан Макдауэл. На выводившей на орбиту спутник ракете-носителе был размещён знак Z, который используют для поддержки российского военного вторжения в Украину.

Об успешном запуске спутника с космодрома "Плесецк" сообщило российское министерство обороны. Утверждалось, что с "Космосом-2555" поддерживается связь, его телеметрические и бортовые системы работают нормально, и он выведен на целевую орбиту. Его предназначение не раскрывалось. Астроблогеры предполагали, что он может быть аналогичен малым разведывательным спутникам для фотографирования земли, запущенным в 2018 и 2021 году.

Наблюдатели отметили, что "Космос-2555" не подаёт радиосигналы и не удерживается на орбите. Это может означать, что его запуск не был успешным. В то же время, связь со спутником могла вестись лазерным лучом. Отсутствие манёвров также может означать, что спутник не был настоящим и использовался как тестовый макет для лёгкой ракеты-носителя "Ангара-1.2", не выводившей на орбиту полезную нагрузку до 30 апреля.

Министерство обороны ситуацию со сходом спутника с орбиты не комментировало.