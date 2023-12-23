КПРФ выдвинула на выборы президента 75-летнего Николая Харитонова

Съезд КПРФ выдвинул кандидатуру от партии на президентские выборы в России. Коммунистов будет представлять 75-летний депутат Госдумы Николай Харитонов. Для него этого будет вторая президентская кампания.
В 2004 году он уже выдвигался на выборы от КПРФ и занял второе место, набрав около 13,7 процента голосов. Первое место тогда занял президент Владимир Путин.
Харитонов — депутат Государственной думы всех восьми созывов. Он один из создателей Аграрной партии России, получившей 37 кресел в первом составе Думы.
Политик внесён в санкционные списки западных стран за голосования в поддержку признания Москвой независимости донецких и луганских сепаратистов и поддержку Кремля в российском вторжении.
Трансляция съезда компартии велась в ютьюб-канале "Красная линия". Харитонов заявил, что считает одной из главных задач кампании — донести до избирателей программу КПРФ. "Впереди нас ожидают дебаты и непростая борьба. Мы готовы к этой борьбе. В последние годы КПРФ профессионально выросла. Мы умеем вести свою пропаганду".
"Выполняйте, что обещали 20 лет назад и мы добьём эту власть", — напутствовала его депутат Нина Останина.
- По данным центральной избирательной комиссии России, всего документы о выдвижении подали 29 кандидатов, был ли среди них Харитонов не уточняется. Об участии в выборах объявил действующий президент России, 71-летний Владимир Путин. Съезд партии ЛДПР выдвинул кандидатом главу партии 55-летнего Леонида Слуцкого.
- Кандидатам от представленных в Госдуме партий не нужно собирать подписи в свою поддержку.
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