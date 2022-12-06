Залетные беспилотники и русские аэродромы

"Они убедились, что мы достаём до базы, а перебазироваться – это очень сложно". Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявляет, что удары по российским военным аэродромам показали, что Украина способна совершать атаки в глубоком тылу противника. О соотношении сил и возможностей, а также о новом явлении Стрелкова-Гиркина публике - военный эксперт Давид Гендельман, политолог Олег Саакян и журналист Леонид Швец. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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