Красноярца осудили по делу о сотрудничестве со "Свободой России"

Военный суд приговорил бывшего сотрудника таможни из Красноярска Виталия Алексеева к 12 годам лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с легионом "Свобода России" – военизированным формированием из граждан России, воющих на стороне Украины.

По версии Второго восточного окружного военного суда, Алексеев через телеграм вступил в легион и сообщал его представителю сведения о сотрудниках Сибирской электронной таможни, а также о предприятиях оборонно-промышленного комплекса Красноярска.

Также Алексеева обвинили в том, что он расклеивал листовки с призывом вступать в легион "Свобода России" и за вознаграждение в 10 тысяч долларов собирался поджечь здание партии "Единая Россия".

Алексеева задержали 5 сентября 2023 года. Уголовное дело было возбуждено по статьям о публичных призывах к терроризму и об участии в деятельности террористической организации. По приговору суда Алексеев первые четыре года будет отбывать в тюрьме, а остальные восемь лет – в колонии строгого режима.

Телеграм-канал Mash сообщал, что Виталий Алексеев занимал должность главного инспектора Сибирской электронной таможни. Согласно открытым данным, в 2016 году Алексеев работал на таможне психологом, отвечая за служебные проверки с помощью полиграфа.