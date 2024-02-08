В Ингушетии вынесен первый в регионе приговор по делу о госизмене

Верховный суд Ингушетии приговорил жителя республики Беслана Цечоева к пяти годам колонии по делу о приготовлении к госизмене путем перехода на сторону противника и незаконном хранении оружия.

Цечоев признал вину. Обвинение запрашивало для него семь с половиной лет лишения свободы с ограничением свободы на два года, сообщает Кавказ.Реалии.

В чём конкретно состоит обвинение, не уточняется. Суд подчеркнул, что это первый в республике приговор по делу о госизмене.

После начала войны России против Украины в сводках СМИ регулярно фигурируют дела о госизмене. В 2023 году в России как минимум 148 человек стали обвиняемыми по уголовным делам о госизмене, шпионаже и тайном сотрудничестве с иностранцами, а в суды поступило не менее 88 таких дел, подсчитали Сибирь.Реалии. Это исторический рекорд по количеству подобных уголовных дел. Правозащитники считают, что реальное число дел может быть гораздо больше, а рост темпов преследования сохранится и в 2024 году.

Эксперты Кавказ.Реалии ранее сообщали, что, несмотря на очевидную активизацию спецслужб в поисках так называемых украинских агентов, реальное количество дел за экстремизм и госизмену, заведенных из-за связей с Украиной, можно будет узнать лишь через два года.

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