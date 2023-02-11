Январская катастрофа бюджета. Кому Кремль залезет в карман, чтобы пополнить государственную казну? Спасет ли Китай российскую нефтянку? Ждать ли краха экономики в 2023 году?
Тур Владимира Зеленского по Европе. Что пообещали президенту Украины лидеры Франции, Германии и Британии: моральную поддержку или еще больше оружия?
Как Роскомнадзор власть Путина бережет: тотальная слежка за россиянами и военная цензура в интернете. Из неблагонадежных – в "иноагенты". Кто попал в новые списки оппонентов режима?
"Шпионские процессы" – ступени для карьерного роста. Как ФСБ во время войны массово обвиняет россиян в госизмене. В ком чекисты видят предателей и как они доказывают "украинский след"?
Мумин Шакиров подводит итоги недели с российским экономистом Александрой Прокопенко, политологом Андреем Пионтковским, адвокатом Евгением Смирновым ("Первый отдел") и журналистом-расследователем Даниилом Беловодьевым.
Видеоверсия программы
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.