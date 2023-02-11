Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Грани времени

Кремль продает золото и юани, чтобы спасти бюджет: хватит ли денег на пенсионеров? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги шестой недели 2023 года

Январская катастрофа бюджета. Кому Кремль залезет в карман, чтобы пополнить государственную казну? Спасет ли Китай российскую нефтянку? Ждать ли краха экономики в 2023 году?

Тур Владимира Зеленского по Европе. Что пообещали президенту Украины лидеры Франции, Германии и Британии: моральную поддержку или еще больше оружия?

Как Роскомнадзор власть Путина бережет: тотальная слежка за россиянами и военная цензура в интернете. Из неблагонадежных – в "иноагенты". Кто попал в новые списки оппонентов режима?

"Шпионские процессы" – ступени для карьерного роста. Как ФСБ во время войны массово обвиняет россиян в госизмене. В ком чекисты видят предателей и как они доказывают "украинский след"?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с российским экономистом Александрой Прокопенко, политологом Андреем Пионтковским, адвокатом Евгением Смирновым ("Первый отдел") и журналистом-расследователем Даниилом Беловодьевым.

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG