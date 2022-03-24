Кремль прокомментировал исчезновение министра обороны Сергея Шойгу из публичного пространства. На пропажу чиновника 22 марта обратил внимание в твиттере журналист Дмитрий Трещанин. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 24 марта, что "сейчас не время для медийной активности".

Последний раз глава Минобороны появлялся в новостях 11 марта, написало 23 марта издание "Агентство". Через неделю на Первом канале появился сюжет с его участием, но там использовалась запись от 11 марта. В этот же день выходила последняя новость с ним на сайте министерства обороны. До исчезновения Шойгу появлялся в прессе несколько раз в день, утверждает "Агентство".

Анонимный знакомый министра заявил "Агентству", что в окружении чиновника обсуждают, что у того проблемы с сердцем.

Песков заявил, что 24 марта Шойгу участвовал в заседании Совета безопасности. Позднее было выложено видео, на котором Шойгу говорит с Путиным по конференц-связи. Журналист Михаил Зеленский заметил, что для показа этого фрагмента совещания был прерван эфир канала Россия-24.:

Резкое сокращение публичной деятельности 66-летнего министра обороны совпало по времени с неудачами российской армии в Украине. Последним крупным успехом для неё стал захват Херсона 2 марта. С тех пор линия фронта практически не изменилась, при этом независимые источники подтверждают значительные потери россиян.