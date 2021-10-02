Медали Шойгу. Парады, учения и тыловое обеспечение

В последние годы на мундирах российских военных заблистал столь обильный медальный иконостас, что закрадывается подозрение: уж не одержала ли армия Шойгу какую-то невиданную и невидимую нам победу над страшными супостатами – популярными ныне половцами, печенегами или, быть может, над ордами Чингисхана и Субэдэя? Особенно это заметно во время парадов, когда по Красной площади маршируют колонны солдат, едва успевших послужить полгода, но – все с медалями. Столь же примечательны и кадры "Главного военно-морского парада" 25 июля 2021 года: там у всех маршировавших по Сенатской площади на груди тоже сияли медали, даже у курсантов, студентов военных кафедр, 14-летних нахимовцев и 12-летних юнармейцев. А у иных кавалеров юного возраста можно было углядеть и по две–три медали: в каких сражениях они успели их заслужить?

Для начала спойлер: это медали не за подвиги в боях, а за … участие в парадах – среди множества ведомственных наград Министерства обороны есть и такие.

Парадный подвиг

Хотя медали Министерства обороны – регалии и не государственные, но всё же награды, по статусу идущие сразу за государственными: сведения о них вносятся в личные дела, учетно-послужные карты, их наличие учитывается при присвоении очередных званий, продвижении по служебной лестнице и представлении к госнаградам. Планки ведомственных медалей (и ряда наградных нагрудных знаков) красуются в общем ряду орденских планок, ко многим из них прилагаются весомые льготы, доплаты и надбавки. Помимо Министерства обороны такие медали, знаки и даже "почти" ордена есть и у других федеральных министерств и ведомств: МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардии, МЧС, Прокуратуры, Минюста, Следственного комитета. Даже у тюремщиков (Федеральной службы исполнения наказаний) и госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом" есть свои медали.

Но больше всего их, разумеется, у военных. Одних лишь медалей у Министерства обороны России уже не меньше ста. Львиную долю этих наград своими приказами учредил Сергей Шойгу: не менее 66 медалей, да ещё и не менее 15 медалей заново переучредил. Так что на "боевом счету" Шойгу в Минобороны как минимум 81 медаль – из ста. Правда, и дизайн их чудовищный, и качество исполнения такое копеечно-позорное, но зато их много.

Помимо медалей у Минобороны ещё множество наградных знаков, немалая часть которых практически приравнена к государственным регалиям: ко многим также полагаются орденские планки, льготы, сведения о них заносятся в личные дела, учетно-послужные карты и трудовые книжки. Автор этих строк пытался подсчитать, сколько в Минобороны и наградных знаков: дойдя до цифры 244 (из коих не менее 125 учреждено при Шойгу), бессмысленное исчисление бросил. Плюс еще свыше полусотни наград – в подведомственных МО организациях. Уже выходит, что ведомственных наград у российских военных не менее 400, и две трети из них изобретены при Шойгу. Не удивительно, что у иных кавалеров эти министерские медали уже и в пять рядов не вмещались, вот в 2019 году министр обороны Сергей Шойгу и вынужден был издать приказ, радикально ограничивший количество носимых регалий: не более десяти на двух планках с левой стороны кителя. Похоже, медальерное творчество заворожило Сергея Шойгу ещё в МЧС: при нём там сотворено свыше 40 медалей и наградных знаков. Зато после его ухода оттуда креативный запал у геральдистов-спасателей иссяк: за все последующие годы в МЧС сочинили лишь шесть медалей и два наградных знака.

Но ведь надо же министру чем-то заняться – в перерывах между путешествиями с Владимиром Путиным в тайгу, идеями строительства новых городов-миллионников – в той же тайге, созданием высокохудожественных поделок из кедровых наростов и подготовками парадов. Кстати, о них: участников уже упомянутого водного шоу удостоили специальной медали Министерства обороны "За участие в Главном военно-морском параде", 31 мая 2017 года приказом Шойгу за №360 учредили и такую. Ею награждаются "за отличия, проявленные в ходе подготовки и проведения Главного военно-морского парада". Какие можно проявить "отличия" и подвиги в ходе парада, да ещё и военно-морского, неведомо, но приятно же получить целую медаль всего лишь за троекратное протяжное "Ура!" и стойку "смирно". А то и не одну: медалей за парады несколько. Первой стала медаль "За участие в военном параде в День Победы", учрежденная в 2010 году, на которой без затей так и вычеканено: "ЗА УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ". Правда, Шойгу тогда ещё возглавлял МЧС, но полагают, что медаль Минобороны стала ответом на учреждение тогда же медали МЧС "Участник парада Победы на Красной площади". Зато именно при Шойгу эта медаль Минобороны "за парад" стала ежегодной, награждать ею стали массово и буквально кого ни попадя: курсантов, студентов, учащихся кадетских корпусов, школьников, юнармейцев. И губернаторов – за героическое лицезрение прохождения парадных коробок…

Следующий вид "парадной" медали придумали в 2014 году, уже юбилейный: "За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.". Награждали ею аж до 2019 года. В одном лишь 2015 году Министерство обороны закупило 80 тысяч таких медалей, а заказы на её чеканку выдавали до конца 2018 года. Всё это в довесок к неупразднённой медали образца 2010 года. Так, в 2016 году Минобороны заказало 20 тысяч медалей "За участие в военном параде в День Победы" – на 5,2 млн рублей. Это не считая ещё 21 тысячи памятных нагрудных знаков "Участникам и гостям парада" – на 5 592 090 рублей. На 2017 год Минобороны заказало 24 583 таких медали за 6 813 915 рублей, а в начале 2018 года ещё 34 050 медалей "за парад" – на 9 384 520 рублей. Осенью того же года дополнительно отчеканили еще 3670 таких медалей, так что всего в том году вышло свыше 37 тысяч "парадок".

На этом не остановились, и в 2019 году Шойгу учредил очередную медаль: "За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.". Про придумку в 2017 году медали ещё и за участие в Главном военно-морском параде уже сказано: "морепарадных" медалей тогда заказали 8696 штук (на 2,55 млн рублей), в 2018 году – 6500 (на 1,866 млн рублей).

За парады награждают авансом, так что в парадном строю кавалеры маршируют, уже побрякивая свежей регалией. Или их множеством: в Положении о медалях не сказано, что повторное награждение ими не производится. Так что иные военнослужащие могут с гордостью носить на своем кителе хоть по десятку таких "боевых" медалей – если поместятся. При этом медаль за парад давала право ещё и на получение звания "ветеран труда". То есть в 12 или 14 лет от роду промаршировал на параде, получив соответствующую медаль – и уже ветеран труда. Со всеми отсюда вытекающими льготами.

Конечно, медали за участие в парадах – полная профанация самой идеи воинской награды. Но в Минобороны награды придумывают не только за парады, но, к примеру, ещё и за учения: 5 апреля 2014 года Шойгу своим приказом учредил медаль "За отличие в учениях". Награждают ей "за высокие личные показатели в полевой, морской и воздушной выучке, достигнутые в ходе учений", "за умело организованные и проведенные учения". Ну, что же, отличиться в учениях безопасней, чем в бою, и награждают за них щедрее: медаль можно получать сколько угодно раз, лишь бы соблюдался годичный срок между награждениями. Чеканят регалии и за учения конкретные, например, сотворили медали "Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ – 2012" ("за усердие, умелые и инициативные действия") и "Участнику маневров войск (сил) "Восток-2018". Последняя примечательна тем, что надписи на ней ("МАНЕВРЫ "ВОСТОК-2018" и "ЗА УЧАСТИЕ") выбиты сразу на двух языках – на русском и на …китайском. Это первая и единственная (пока) в России медаль с надписью на китайском, и вообще, на иностранном языке. В самом Китае столь щедрых ответных жестов не делают, медалей с русскими надписями не чеканят. Впрочем, в китайской армии вообще нет побрякушек за парады. А в России медалей за тот "Восток-2018" наштамповали аж 339 566 штук, почти на 77 миллионов рублей. Выходит, что только за учения награждено свыше трети всех российских военных. Недавно как раз завершились очередные совместные "стратегические маневры" России и Беларуси "Запад-2021": ожидать ли приказа Шойгу об учреждении соответствующей безделушки-медали? С дублированием надписей на белорусском языке: "Сумеснае стратэгічнае вучэнне "Захад-2021", "За ўдзел"…

Медаль за вклад, медаль за клад…

Не менее причудливо смотрится и медаль "За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации": раньше хватало и красного диплома с традиционной настольной медалью в коробочке. И уж полной издёвкой над здравым смыслом выглядело учреждение Шойгу медалей "Танковый биатлон – 2014" трех степеней – за I, II и III место. Более того, помимо "танкобиатлонной" тогда Минобороны учредило ещё три медали: "За отличие в соревнованиях" – тоже I, II и III место. Зато спортивные медали вешаются на грудь на орденской колодке, приравниваясь к боевым наградам. Столь же шутовских медалей в ведомстве Шойгу превеликое множество: "За вклад в развитие Армейских международных игр", "За усердие в обеспечении безопасности дорожного движения", "За заслуги в информационном обеспечении", "За достижения в области развития инновационных технологий", "За вклад в реализацию государственной программы вооружения" – ещё бы уточнить, в какой именно офшорный банк сделан этот вклад… Пикантно смотрятся на армейских кителях и медали "100 лет военной торговле", "За заслуги в материально-техническом обеспечении", "За отличие в финансовом обеспечении" – эту вручают "за разумную инициативу", "за достижение высоких показателей". Поскольку любая инициатива в армии наказуема, интересно, что понимается под "разумной" и каких "высоких показателей" можно достичь при выплате положенного денежного довольствия: если начфин части выдаст его своевременно и полностью, это уже подвиг?

Да и вообще у военных финансистов, интендантов и прочих кадров тыловых служб наград едва ли не больше, чем у служащих в боевых подразделениях. Есть знак отличия Минобороны "За службу в полевых учреждениях Банка России" – специальная награда для "полевых финансистов". Ещё есть особые знаки отличия "За заслуги" Финансово-экономической службы Вооруженных сил, "За заслуги" личного состава Главного финансово-экономического управления Министерства обороны, "За заслуги" военнослужащих Управления финансово-экономической деятельности центрального аппарата Министерства обороны РФ, "За заслуги" личного состава Управления труда и зарплаты гражданского персонала Министерства обороны. От финансистов стараются не отстать и другие службы: в 1999 году учредили знак отличия "300 лет Тылу Вооруженных сил". Потом решили, что нехорошо всех тыловиков одной краской мазать, и уже в 2000 году наштамповали особые знаки отличия и для прочих: "300 лет вещевой службы Вооруженных сил", "300 лет продовольственной службе Вооруженных сил". Позже добавились особые знаки "За заслуги" и "За отличие" вещевой службы Вооруженных сил, знак "За отличие" органов материально-технического обеспечения, знак "За заслуги" Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны, "Отличник расквартирования и обустройства" – есть даже такой наградной знак.

Но в этих побрякушках смысла хотя бы чуть больше, чем, скажем, в медали "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации", полагающейся за некую "успешную организацию и развитие взаимодействия" армии с "органами государственной власти". За вклады медалей вообще много, наиболее пикантная из них – "За вклад в конгрессно-выставочную деятельность".

В сентябре прошлого года Шойгу учредил ещё и медаль "За борьбу с пандемией COVID-19". Видимо, с другими хворями военные медики уже и не борются, иначе впору выпускать особые медали за корь, ветрянку, сифилис, герпес, гонорею и диарею.

"Стоя среди шатающихся офицеров, я стряхнул пыль с петлицы, поправил медали на груди. Целая коллекция! Перевернув самую большую и блестящую медаль, я прочел надпись: "Шесть недель без венерических болезней в боевой обстановке". Чудненько. Надо полагать, остальные награды – за столь же славные подвиги".

Из книги Гарри Гаррисона "Стальная крыса идет в армию"

В Минобороны масса медалей и "просто за службу": "5 лет на военной службе", "За службу в Ракетных войсках стратегического назначения", "За службу в Железнодорожных войсках", "За службу в Воздушно-космических силах", "За службу в Национальном центре управления обороной РФ", "За службу в морской пехоте", "За службу в надводных силах", "За службу в подводных силах". Нет особой медали лишь за службу в ВДВ, но её заменяет медаль "Генерал армии Маргелов": сложно сказать, как ею награждают десантников, зато ее получили Кобзон и Газманов.

В наградном арсенале Минобороны медали "За морские заслуги в Арктике", "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества", "За заслуги в обеспечении законности и правопорядка", "За заслуги в обеспечении безопасности полетов". Совсем уж оригинальна по своему назначению медаль "Памяти героев Отечества": ею положено награждать личный состав Вооруженных сил РФ за "высокие достижения в области развития военной истории и гуманитарного знания" и за реализацию "важных общественных проектов историко-патриотической направленности". Этой медалью успели одарить актера Василия Ланового и всё того же Олега Газманова. Газманов также обладает медалями Минобороны "За укрепление боевого содружества" и "Участнику военной операции в Сирии", а всего у эстрадного деятеля не менее четырех медалей Минобороны. У Кобзона было пять медалей Минобороны, у Владимира Винокура – три, включая медаль "Участнику военной операции в Сирии". Певица Зара также удостоена этой медали, да вообще, похоже, за Сирию больше всех медалей от Шойгу получили пародисты и прочие артисты. Дирижёр Валерий Гергиев, "виолончелист Путина" Сергей Ролдугин, скрипач Андрей Тян вдобавок награждены ещё и медалями "За освобождение Пальмиры". На этом творческий порыв геральдистов Шойгу не иссяк, и 16 мая 2016 года вышла следующая медаль – "За разминирование Пальмиры". Зачем было выдумывать особую медаль за разовую акцию буквально для пары десятков саперов, если в Минобороны и так уже есть медаль "За разминирование"?

Самой скандальной оказалась медаль "За возвращение Крыма": приказом министра обороны №160 её учредили 21 марта 2014 года, но само существование медали отрицали аж до 2018 года, твердя, что это фальшивка. Однако ещё 9 мая 2014 года министр обороны Сергей Шойгу принимал парад на Красной площади с этой медалью на груди. Вся соль в оборотной стороне медали, где вычеканена дата начала спецоперации – "20.02.14". Но на тот момент Виктор Янукович еще являлся легитимным президентом Украины и находился в стране, а до так называемого "референдума" оставался еще месяц. Более того, в СМИ появились сведения, что заказ на эту медаль был размещен Министерством обороны ещё в декабре 2013 года.

Тайна нагрудного ношения

Впрочем, в Министерстве обороны вообще с избытком наград, раскрывающих и военную тайну, и секретную специальность награжденных. Например, медаль "За заслуги в специальной деятельности" – с красноречивым изображением геральдической эмблемы Главного разведывательного Управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ. Столь же выразителен и "Знак отличия", предназначенный для офицеров этого же ведомства, ныне скромно именуемого Главным Управлением Генштаба ВС РФ. Мало того, в своё время учрежден ещё и знак отличия "За службу в военной разведке", а в 2014 году к нему добавились знак отличия "За службу в военной разведке Воздушно-десантных войск" и знак "Отличник военной разведки" – этот уже не для офицерского состава. В 2018 году коллекция пополнилась и вовсе откровенным знаком – "100 лет Главному разведывательному управлению Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации".

В МО есть и другие службы, не менее важные, в момент расконспирируемые, например, ношением медали "За службу в войсках радиоэлектронной борьбы" или наградных знаков военнослужащих войск радиоэлектронной борьбы – "За заслуги", "За отличие", "Отличник войск радиоэлектронной борьбы". Мало того, в 2017 году придумали ещё и т. н. "памятный знак Начальника войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации": всё это, видимо, чтобы противник по планкам наград сразу понял, где именно дислоцируются серьёзные подразделения и кого именно надо скоренько брать в качестве "языка".

Секретчиков из подразделений службы защиты государственной тайны легко вычислить по медали "Генерал армии Штеменко" (в Положении о ней сказано, что вручается за заслуги в мобилизационной подготовке и "за осуществление деятельности по защите государственной тайны в Вооруженных силах Российской Федерации"). Ещё более ярко сияет учрежденная приказом Шойгу за №500 от 2 октября 2020 года медаль "Генерал-лейтенант Белюсов", вручаемая "за особые заслуги в служебной (трудовой) и научной деятельности, направленной на обеспечение защиты государственной тайны Вооруженных Сил Российской Федерации".

Для полноты счастья (видимо, не только награждаемых, но и охотников за секретами) учредили ещё и знак, который прямо так и поименован: "знак отличия "За заслуги" Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации". До 1941 года эта структура именовалась Шифровальным отделом Генштаба Красной Армии, получив затем указанный номер, в 2003 году приказом министра обороны была создана уже целая Служба защиты государственной тайны (ЗГТ) Вооруженных Сил, включающая в себя органы режимные, шифровальные – и прочая-прочая. Дабы иноземным лазутчикам было удобнее идентифицировать военнослужащих ЗГТ, учредили знак отличия Службы защиты государственной тайны ВС РФ "За заслуги" для офицеров и знак этой же службы "За отличие" для солдат, для солдат же придумали и знак "Отличник службы защиты государственной тайны". А уже для военнослужащих-контрактников придумали особый квалификационный знак "Специалист службы защиты государственной тайны" – трех уровней. Все знаки украшены столь специфической "геральдической эмблемой" Восьмого управления Генштаба ВС РФ, что ошибиться в специальности обладателей таких регалий невозможно.

Военнослужащие столь же таинственного 12-го Главного управления Министерства обороны тоже вычисляются по медалям – "За заслуги в ядерном обеспечении" и "Маршал артиллерии Бойчук", вручаемым "за особые заслуги в создании и развитии ядерного оружейного комплекса". И по наградным знакам с характерной "ядерной" символикой: знакам отличия 12-го Главного управления "За доблесть и усердие", "За службу". Ещё имеются наградные знаки "За отличие" Специальной службы Вооруженных Сил: черный и красный, с изображением ядерного взрыва на нижней лопасти креста: несложно догадаться, чем заняты военнослужащие этой, не особо афишируемой, службы.

Из той же серии "дешифрующих" наград и медали "За службу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации", "За службу в Ракетных войсках стратегического назначения", "Главный маршал артиллерии Неделин" ("за значительный вклад в развитие Ракетных войск стратегического назначения"), наградные знаки для военнослужащих РВСН – "За заслуги" и "За отличие", "За боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения", "За службу в Ракетных войсках стратегического назначения"…

Видимо, чтобы потенциальному противнику проще было вычислять работников центрального аппарата Министерства обороны, учредили красивые знаки отличия "За заслуги" Главного оперативного управления Генштаба, знак "Аппарат Министра обороны Российской Федерации", знак отличия военнослужащих Управления службы войск и безопасности военной службы Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Эмблематика везде столь красноречива, что не ошибешься. Есть и другие структуры, генералы, офицеры и солдаты которых дают подписку о неразглашении самого факта службы там буквально до "гробовой доски". Судя по публикациям, которые можно сосчитать по пальцам одной руки, таковым является т. н. 9-е Центральное управление Министерства обороны, "лидер по секретности" даже среди прочих управлений. И вот для награждения личного состава этого закрытого подразделения учреждён знак отличия "За заслуги" личного состава 9-го Центрального управления Министерства обороны Российской Федерации.

"Племенные" медали

Еще одна категория знаков отличия – "именные" медали Министерства обороны или, как их именуют сами военные, "племенные". Это 22 медали, названные в честь деятелей не только военных. Медаль "Маршал Советского Союза А. М. Василевский" – для офицеров Генштаба и оперативных управлений/отделов штабов, медаль "Генерал армии Маргелов" – для десантников, медаль "Адмирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов". Но Василевский, Кузнецов, Маргелов – хотя бы знаковые имена, львиная же доля "медализированных" – ординарные советские военные функционеры исключительно застойной поры. Имена большинства из них порой мало что скажут даже самым продвинутым военным историкам: медали "Генерал-лейтенант Белюсов", "Генерал-лейтенант Ковалев", "Генерал-лейтенант Карпинский", "Генерал-полковник Бызов" – кто эти великие полководцы? Белюсов – это главный по военным тайнам, Карпинский – начальник вещевой службы в застойные годы. Есть медаль "Маршал инженерных войск Шестопалов", которая полагается за "вклад в повышение эффективности капитального строительства" и "за использование инновационных технологий" при капитальном ремонте. Не проще ли было назвать медаль "За ремонт"?

Хотя оригинальнее всех смотрится медаль "Генерал армии Комаровский" – для военнослужащих и гражданского персонала Службы расквартирования и обустройства Министерства обороны. Принимая решение об учреждении медали, читал ли хоть кто-нибудь послужной список генерала, его биографию? Александр Комаровский – матерый "гулаговский волк", начинавший службу ещё в ОГПУ и продолживший её затем в НКВД-МВД – в системе лагерей. В его "активе" Свирьстрой (плавно перетекший в Свирьлаг), канал "Москва – Волга", возведенный заключенными. Канал и стал "Тулоном" Комаровского, принеся ему посты начальника Управления эксплуатации канала и главного инженера. На строительстве канала погибло от 700 тысяч до 1,5 миллионов заключенных, зато Комаровский 14 июля 1937 года награжден орденом Ленина. Далее неуклонный карьерный рост в том же ведомстве, лагеря и стройки, где он распоряжался жизнями сотен тысяч заключенных: начальник Главного управления лагерей промышленного строительства НКВД СССР – МВД СССР, начальник Главного управления лагерей по строительству нефтеперерабатывающих заводов и предприятий искусственного жидкого топлива МВД СССР, под его началом зэки и пленные возводили атомные объекты… Из лагерно-карательной системы Комаровского в 1963 году десантировали МО СССР – как бы для решения военно-квартирного вопроса. Вопрос так и остался нерешенным, зато погоны Комаровского украсили звезды генерала армии, хотя в армии сей одиозный "полководец" не служил и дня. Медаль его имени явно больше подходила бы сотрудникам НКВД-ФСБ и ФСИН.

Есть и прямо противоположные примеры использования имен. 5 мая 2021 года приказом Шойгу №257 учредили медаль – "Константин Симонов", предназначенную для награждения исключительно сотрудников Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны "за значительный вклад в развитие органов информационного обеспечения". То есть для политруков – за успехи в спецпропаганде. Поинтересовался мнением Алексея Симонова, и он с изумлением признал, что только от меня узнал про учреждение медали имени своего отца: никто с ним по этому поводу не советовался и разрешения на использование имени отца не испрашивал.

А над Брежневым смеялись

Интересен расклад медального творчества в Минобороны РФ по годам. До 1995 года там не учредили ни одной медали, используя ещё советские: ведомственную "За безупречную служу" трех степеней и, отчасти, медаль "За отличие в воинской службе" двух степеней. Затем первую заменили медалью "За отличие в военной службе" (тоже трех степеней) и произвели ребрендинг советской "За укрепление боевого содружества". На этом министр обороны Павел Грачёв остановился, не проявляли особой инициативы и два его преемника. А вот при министре обороны Сергее Иванове придумали 14 медалей и около 80 наградных знаков; Анатолий Сердюков подписал приказы об учреждении 10 медалей и порядка 20 знаков. Зато уж при министре Шойгу понеслось: 2013 год – 10 медалей; 2014 год – 19 новых медалей; 2015 год выдался много скромнее – всего лишь три медали (но отыгрались на знаках – не менее 22); 2016 год – семь медалей; 2017 год – 18 медалей; 2018 год – семь медалей; 2019 год – 12 новых медалей; 2020 год – шесть медалей; 2021 год – пока ведомо лишь о трех новых медалях…

Количество награждений также зашкаливает. Лишь в первой половине 2015 года отчеканено не менее 212 750 медалей Минобороны – "медализирована" практически четверть штатного состава ВС РФ. Да еще около 32 тысяч наградных знаков. Судя по документам с сайта госзакупок, в 2016 году для Минобороны начеканили не менее 170 400 медалей и 32 тысячи наградных знаков – свыше 200 тысяч награжденных. 2017 год выдался скупой: заказано чуть больше 135 тысяч медалей и почти 40 тысяч знаков. Зато 2018 год выдался урожайный: свыше 528 тысяч награждений ведомственными медалями – более половины штатного состава Вооруженных сил. Да ещё порядка 45 тысяч наградных знаков, уже не менее 573 тысяч награждений. С 2019 года документы тендеров на медали и знаки стали секретить, но тенденция налицо. Как снова не процитировать Гарри Гаррисона:

"Сержант раскрыл плоскую коробочку, услужливо поданную роботом, и продемонстрировал разноцветную россыпь лент и побрякушек. – Вот "Почетная медаль новобранца", – торжественно изрек он, прикалывая к широкой груди Билла инкрустированное камнями изображение туманности на зеленой ленте. – А вот "Императорский заздравный золоченый рог", "Вперед, к победе над звездами", "Честь и слава матерям павших героев" и "Неиссякаемый рог изобилия". Последний, правда, вообще ничего не значит, но выглядит классно, и в нем удобно хранить презервативы.

Сержант отступил на шаг и залюбовался Билловой грудью, увешанной лентами, блестящими медалями и цветными стекляшками".

Из книги Гарри Гаррисона "Билл, герой Галактики"