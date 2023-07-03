Посол США в России получила консульский доступ к Гершковичу

Посол США в России Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась с арестованным журналистом американского издания The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Корреспондента обвиняют в шпионаже, он находится в следственном изоляторе "Лефортово".
Подробности встречи не разглашаются.
О получении консульского доступа к американскому журналисту и встрече с ним сегодня сообщает издание The Wall Street Journal, а также российские государственные агентства со ссылкой на посольство США в Москве.
Это вторая встреча посла с Гершковичем после его ареста. Первый раз Трейси навещала журналиста в "Лефортове" 17 апреля, за день до того, как суд отклонил ходатайство адвокатов о переводе их подзащитного под домашний арест.
Просьбы о дальнейших консульских визитах российской стороной были отклонены после того, как посольство США в Мосеве не выдало визы российским журналистам, которые планировали полететь в Нью-Йорк для освещения работы сессии Совбеза ООН.
- Журналист WSJ Эван Гершкович — сын советских эмигрантов. Он был задержан 29 марта в Екатеринбурге, на следующий день суд в Москве отправил его в СИЗО "Лефортово". ФСБ утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Дело засекречено, подробности по нему не сообщаются.
- Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal категорически отвергла обвинения в шпионаже и заявила, что Гершкович выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несёт на войне с Украиной ЧВК "Вагнер".
- Госдепартамент США признал журналиста Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения – в частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.
- 22 июня Мосгорсуд признал законным продление ареста Гершковичу. Под стражей он пробудет до 30 августа.
- The Wall Street Journal отмечает, что российские официальные лица допускают возможность обмена Гершковича, но это невозможно до вынесения приговора по делу.
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