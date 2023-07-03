Посол США в России получила консульский доступ к Гершковичу

Посол США в России Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась с арестованным журналистом американского издания The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Корреспондента обвиняют в шпионаже, он находится в следственном изоляторе "Лефортово".

Подробности встречи не разглашаются.

О получении консульского доступа к американскому журналисту и встрече с ним сегодня сообщает издание The Wall Street Journal, а также российские государственные агентства со ссылкой на посольство США в Москве.

Это вторая встреча посла с Гершковичем после его ареста. Первый раз Трейси навещала журналиста в "Лефортове" 17 апреля, за день до того, как суд отклонил ходатайство адвокатов о переводе их подзащитного под домашний арест.

Просьбы о дальнейших консульских визитах российской стороной были отклонены после того, как посольство США в Мосеве не выдало визы российским журналистам, которые планировали полететь в Нью-Йорк для освещения работы сессии Совбеза ООН.

Журналист WSJ Эван Гершкович — сын советских эмигрантов. Он был задержан 29 марта в Екатеринбурге, на следующий день суд в Москве отправил его в СИЗО "Лефортово". ФСБ утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Дело засекречено, подробности по нему не сообщаются.

Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal категорически отвергла обвинения в шпионаже и заявила, что Гершкович выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несёт на войне с Украиной ЧВК "Вагнер".

Госдепартамент США признал журналиста Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения – в частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.

позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения – в частности, вести переговоры об обмене американского гражданина. 22 июня Мосгорсуд признал законным продление ареста Гершковичу. Под стражей он пробудет до 30 августа.

The Wall Street Journal отмечает, что российские официальные лица допускают возможность обмена Гершковича, но это невозможно до вынесения приговора по делу.

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