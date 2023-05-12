CNN: США ищут по миру кандидатов для обмена заключёнными с Россией

Администрация президента США ведет переговоры с разными странами, где были задержаны предполагаемые российские шпионы, чтобы обменять их на арестованных в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. Белый дом также изучает и другие варианты – вплоть до небольшого послабления в санкциях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации США.

Среди стран, с которыми американские власти ведут переговоры - Бразилия, Германия, Норвегия, а также государства бывшего советского блока.

В качестве примера "ценных" для обмена россиян CNN приводит бывшего полковника ФСБ Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок в Германии по делу о политическом убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. По данным телеканала, именно Красиков "больше всего интересует" Россию. В прошлом году Москва сама предлагала обменять его на находящегося в российской тюрьме американца Пола Уилана, но получила от Берлина отказ.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением".

В прошлом году Белый дом предлагал России обменять россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана, но Москва в передаче последнего отказала.

Также в России по обвинению в шпионаже под арестом находится журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. 29 марта ФСБ задержала его в Екатеринбурге. Вашингтон признал Гершковича неправомерно задержанным. Вину Гершкович не признаёт.

По информации CNN, администрация Байдена хотела бы обменять их обоих сразу.

Между тем министерство юстиции США выступает против обмена заключенными. Ряд его чиновников считает, что обмен стимулирует задержания американских граждан.

Другой возможный механизм - снятие санкций с ряда российских физических лиц, обвиняемых в причастности к захвату американцев в заложники. В частности, с сотрудников ФСБ. Однако американские чиновники склоняются к тому, что ослабления ограничений будет недостаточно для сделки по обмену.