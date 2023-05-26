Кремль сообщил о согласовании схемы вывоза "Троицы" Рублёва из Третьяковской галереи. Икона XV века будет перемещена в кафедральный храм Христа Спасителя в центре Москвы. Ранее экспертный совет галереи постановил, что икона не может быть вывезена из-за "сложного и нестабильного состояния".

В середине мая предстоятель РПЦ патриарх Кирилл обратился к администрации президента России с просьбой согласовать вывоз иконы в храм на празднование Троицы (православные отмечают этот праздник 4 июня).

Кремль в ответ разрешил церкви забрать работу и после этой даты, переместив её в Сергиеву лавру — крупнейший православный монастырь РПЦ, расположенный в Сергиевом Посаде. Там икона находилась до начала XX века, пока не была сначала конфискована в музейный фонд, а затем перевезена в Москву.

Идея с переносом работы из галереи в монастырь вызвала резкую критику в музейном сообществе. Там заявляют, что икона находится в плачевном состоянии и может быть разрушена в новом микроклимате. Комиссия по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета РАН обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой предотвратить разрушение "Троицы".

По словам Пескова, в храме Христа Спасителя группа специалистов будет принимать решение о реставрации работы Рублёва; она начнется "после определенного времени". Глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству Леонид Калинин ранее заявлял "Интерфаксу", что в ХХС может быть выставлен один из списков "Троицы", а оригинальная работа перемещена в лавру сразу, "с подготовкой, с расчётом на века и навсегда, чтобы там она обрела свою родную гавань".