Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Португальский футболист Криштиану Роналду покинул итальянскую команду "Юсвентус" и вернулся в "Манчестер Юнайтед".

"Добро пожаловать домой, Кристиану", - говорится в сообщении английского футбольного клуба в инстаграме.

Детали контракта не сообщаются. По данным спортивных журналистов, "Манчестер Юнайтед" предложил португальцу двухлетнее соглашение с зарплатой 30 миллионов евро в год.

Роналду играл за английскую команду в 2003-2009 годах. За это время он провёл 292 матча и забил 118 голов. Он трижды выигрывал Премьер-лигу, один раз — Лигу чемпионов. Затем он провел следующие девять лет в мадридском "Реале".

Летом 2018 года обладатель пяти Золотых мячей перешел в "Ювентус". За это время команда дважды выиграла чемпионат Италии.