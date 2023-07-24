КРОС: россияне тревожились из-за вагнеровцев, диверсий и пожаров

Во втором квартале 2023 года россияне больше всего публично тревожились из-за мятежа ЧВК "Вагнер", диверсий, пожаров и наводнений. Это выяснило коммуникационное агентство КРОС, проанализировав повестки СМИ и социальных медиа.

Обсуждая бунт вагнеровцев под руководством Евгения Пригожина, пользователи социальных сетей и блог-платформ опасались, что ситуация может выйти из-под контроля властей и закончиться гражданской войной. После мятежа в соцсетях продолжали распространяться конспирологические версии случившегося, также нагнетавшие тревогу.

Основным событием, сформировавшем тревожность россиян из-за диверсий, стала атака беспилотников на Москву 30 мая. Тогда дроны врезались в несколько столичных многоэтажек, ещё несколько были сбиты в Подмосковье.

Третьей темой по суммарному индексу тревожности в СМИ и соцмедиа были стихийные бедствия. На Урале и в Сибири происходят крупные пожары – уже погибли десятки человек, огонь уничтожил сотни домов.

При этом карта интенсивности тревог в соцмедиа не совпадает с картой в СМИ. Так, наибольший отклик в соцсетях вызвал мятеж вагнеровцев: уровень тревоги там был почти в 4,7 раза выше, чем в СМИ. Также пользователи соцмедиа больше волновались из-за нашествия шелкопряда, нападений бродячих собак, отравлений пищей и алкоголем.

В то же время тревоги по поводу ядерной угрозы, стихийных бедствий и "ущемления российского спорта" интенсивнее были в СМИ.

По сравнению с первым кварталом 2023 года, россияне продолжают активно тревожиться из-за диверсий и войны в Украине. При этом опасения мобилизации снизились вдвое, а тревоги по поводу роста цен и дефицита запчастей выпали из топа совсем.