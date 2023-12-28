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Крупнейшая криптобиржа потребовала от россиян вывести свои средства

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance разослала российским клиентам требование вывести до 29 декабря свои средства на любую другую криптоплатформу без ограничений, а также погасить все нерешённые обязательства.

Биржа предупредила, что начиная с 29 декабря все открытые россиянами позиции будут постепенно закрываться.

В августе Binance ввела ограничения для россиян на торги любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P (peer-to-peer, "от человека к человеку"). В криптобирже не объясняли, с чем связаны ограничения, однако ранее министерство юстиции США начало расследование в отношении Binance по подозрению в помощи россиянам обходить санкции.

  • Россияне стали чаще использовать криптовалютные сервисы на фоне санкций, введённых против России из-за её нападения на Украину. В России серьёзно ограничены переводы через SWIFT, международные платёжные системы покинули рынок.

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