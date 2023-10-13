Крымская ссылка для "духовника Путина"? Итоги Синода РПЦ

Результаты заседания Синода Московской Патриархии 11 октября были восприняты в СМИ как сенсация - прежде всего из-за перемещения "духовника Путина" Тихона Шевкунова в Крым. Обозреватель Радио Свобода рассказывает, что может стоять за этим решением и чем еще запомнилось очередное собрание иерархов РПЦ.

Шевкунов – фигура прежде всего "медийная". Десятки интервью, вплоть до данного "самой" Ксении Собчак. Его книга "Несвятые святые" – реальный бестселлер, два миллиона экземпляров, и покупают ее не из-под палки, а совершенно добровольно. Это больше, чем совокупный тираж популярнейшей в перестройку книги о. Александра Меня "Сын Человеческий".

Это очень символично: Христос перестал быть интересной и значимой фигурой для жителей России, его вытеснил "батюшка". Простой, не при власти, в заношенном подряснике, добрый, но справедливый, справедливый, но добрый, всепонимающий, всепрощающий, умеющий и пошутить, и к сердцу прижать, и на покаяние послать. Важно, что с таким батюшкой даже и в церковь регулярно ходить не обязательно, достаточно пару раз в год съездить в монастырь.

Шевкунов сопровождал Путина в его паломничествах

Именно эта книга – основа популярности Шевкунова, а не близость к Путину и не вполне людоедские взгляды. Взгляды вполне стандартные: антизападничество, милитаризм, империализм. Подача была громкой, вроде фильма о Византии "Гибель империи", где объяснялось, что всё богатство Запада награблено было крестоносцами у православных. Что до близости "к телу", то она несомненна – несколько раз именно Шевкунов сопровождал Путина в его паломничествах, именно ему было поручено построить храм на Лубянке в память о замученных ГПУ верующих – памятник цинизму КГБ-ФСБ. Все остальные его проекты, не имевшие подпитки спецслужб, зависли и стали недостроями вроде псковского парка "Россия – моя история".

журналисты стали делать из Шевкунова соперника Гундяева, который якобы сместит патриарха и займет его трон

Кроме популярности у двух миллионов православных мещан Шевкунов оказался чрезвычайно популярен у журналистов – по той же причине, по которой был популярен Жириновский. Его страсть к саморекламе идеально отвечает потребности журналиста в быстром и остром тексте. В этом отношении Шевкунов занял место, которое в перестройку занимал митрополит Питирим Нечаев, а затем и Кирилл Гундяев, нынешний патриарх, сейчас вполне забронзовевший.

В 2010-е годы эти самые журналисты даже стали делать из Шевкунова соперника Гундяева, который якобы сместит патриарха и займет его трон. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в 2017 году публично утверждал, что, по имеющейся у него инсайдерской информации, епископ Тихон может быть в скором времени назначен настоятелем Исаакиевского собора, затем – митрополитом Санкт-Петербургским и постоянным членом Священного Синода, что открывает ему дорогу к избранию Патриархом Московским и всея Руси.

Говорил об этом не один Венедиктов: теорию популяризировали многие журналисты. Александр Солдатов, сотрудник Католического университета во Львове, пишет 12 октября в статье с названием "Операция "Преемник" началась!": "Глава РПЦ, похоже, что-то знает о грядущих тектонических сдвигах. Владимир Путин ведь официально еще не выдвинул свою кандидатуру на очередной президентский срок. И если, паче чаяния, в этой сфере нас ждет некая сенсация, то вполне органично будет выглядеть “симметричное” решение Кирилла, который уже вошел в историю как "путинский патриарх". И должен в ней с этим титулом остаться...". Солдатов видит в этом "повод для оптимизма": мол, Шевкунов как патриарх будет лучше Гундяева.

Проблема не в том, что Шевкунов и Гундяев абсолютно идентичные персонажи. Не персоны, а именно персонажи, они всего лишь аппаратчики Кремля.

Он не либеральнее Жириновского, и с таким же ощутимым привкусом авантюризма

Журналисты, которые раскручивали Шевкунова как либеральную альтернативу Гундяеву, исходили, видимо, из того, что выпускник ВГИКа, снимающий кино даже в рясе, это "свой". Подобным образом в свое время видели либеральную альтернативу в лице премьер-министра и президента Дмитрия Медведева.

Многое в Шевкунове делает его нестандартным архиереем, но это многое не делает его человеком честным, демократичным или хотя бы либеральным. Он не либеральнее Жириновского, и с таким же ощутимым привкусом авантюризма. В этом смысле Шевкунов похож и на Дмитрия Якубовского, и на Бориса Березовского, на очень характерный для пост-горбачевской России коктейль из Чичикова и Хлестакова. Но правят не такие, таких держат всегда на дистанции, чтобы не уронить своего достоинства. И Путин всегда держал Шевкунова на дистанции. Понятно, что снимать Гундяева, да еще ради Шевкунова, Путин никогда и не думал.

Между тем, среди собратьев по епископской касте Шевкунов никакой популярностью не пользовался именно по той причине, по которой пользовался ею у журналистов: слишком вертлявый, не блюдет достоинства сана, которое в деспотических структурах полагается в надменности замкнутости.

Все слухи о влиянии Шевкунова и его патриарших потенциях игнорировали простой факт: он не был членом Синода. Это довольно скандальный факт для такой престижной епархии как Псковская. Гундяев совершенно сознательно держал Шевкунова на коротком поводке и вот теперь одним щелчком указал ему на его настоящее место.

Именно своей номенклатурной трезвостью Гундяев и несовместим с православием. Не тем, что якобы "обожился". Во время заседания кто-то заметил в покоях Кирилла картину, где он изображен на фоне среднерусского пейзажа и парящей над ним рублевской Троицы. Но это не икона, а именно картина маслом, написана художником, который живет в техасском Нэшвилле и рисует (на уровне Глазунова) и Джорджа Вашингтона, и старцев, без разницы, лишь бы платили.

митрополит Леонид пострадал за то, что высказывался не по своей теме

Что такое "номенклатурная трезвость"? Ельцин, к примеру, ею не отличался: приближал к себе всякий "сброд" – если использовать это слово в критериях номенклатуры. Ненадолго приближал, но все-таки "невместно", как говорили в старину, сидеть Примакову рядом с Гайдаром или Чубайсом. Правда, у Ельцина было оправдание – острые на язык мальчики в очках помогали ему сковырнуть Горбачева. Путину такие мальчики не нужны, он их постепенно рассовал, куда кто заслужил, подальше. Все кадровые перестановки на этом заседании Синода из той же серии "рассовывания". Самый яркий пример – снятие с "африканского направления" митрополита Леонида с необычной для архиерея фамилией: Горбачев. Он был экзархом в Африке, за что патриарх Александрийский и объявил об извержении Горбачева из сана, ведь экзархом его назначили в обход законной власти именно этого патриарха.

В снятии усматривают эхо истории с Пригожиным, ведь ЧВК "Вагнер" и после смерти "повара Путина" активно действует в Африке, и у них свои священники для паблисити. Но, скорее, Горбачев пострадал за слишком яркий язык и за то, что высказывался не по своей теме – например, заявил, что украинские епископы МП "слюняво ползают перед властью на коленях" и их "за предательство Русской Церкви и Патриарха нужно гнать поганой метлой". Во время пригожинского бунта Леонид даже заговорил о грядущем "очистительном дожде". В итоге его отправили в Армению, где у него будет четыре прихода.

Не надежда вырваться из концлагеря, а надежда на лучшего начальника концлагеря

Остальные "громкие перемещения" с политикой вообще не связаны. Самое громкое – снятие с должности управделами Дионисия Порубая. Не просто снят, а отправлен в Сибирь, в Омск, причем не объявлена традиционная благодарность "за понесенные труды". Сразу пошли слухи о том, что Порубай "имел патриаршие амбиции". Слухи, типичные для замкнутой придворной среды. Реально о Порубае ничего не известно, как и его преемнике и других епископах, получивших повышения. Все они родились в середине 1970-х и в этом смысле – новое поколение. Все они безликие, никаких фильмов не снимают, заявлений не делают. Почему одного сняли, а другого, точно такого же, на его место поставили, даже Бог не знает – потому что Богу это неинтересно. Это просто чиновники.

Надеяться, что среди них кто-то лучше Гундяева, все равно, что надеяться, что Путина свергнет кто-то из его окружения, но подобрее. Надежды несвободных людей, заключенных в концлагерь порядка и безопасности. Не надежда вырваться из концлагеря, а надежда на лучшего начальника концлагеря. Для верующего такие надежды странны – надеяться можно только на Бога, причем не на Бога, который тот же начальник концлагеря, только очень большого, с космос, а на Бога – отца распятого Сына, не отомстившего, а пославшего Духа Своего, чтобы человечество из концлагеря становилось Церковью.