В Перми на писателя завели дело о дискредитации из-за беседы на улице

В Перми на 82-летнего писателя составили протокол о дискредитации российской армии из-за разговора на улице. Дискредитацию армии также обнаружили в его книгах. Об этом сообщил адвокат Артём Файзулин.

По его словам, пенсионер Александр Никонов продавал свои книги в пермском парке, когда с ним разговорился молодой человек. В ходе беседы Никонов, среди прочего, высказался о российском вторжении в Украину. Также, когда собеседник заявил о своём желании поучаствовать в войне, Никонов сказал, что его там могут убить, и посоветовал "послушать оппозиционеров, которые говорят правду про Россию".

После этого собеседник ушёл, пообещав писателю "кучу неприятностей", и сообщил в полицию. В отделе на Никонова составили протокол. Его книги в протоколе назвали "литературой, направленной на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации".