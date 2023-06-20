В Перми на писателя завели дело о дискредитации из-за беседы на улице

В Перми на 82-летнего писателя составили протокол о дискредитации российской армии из-за разговора на улице. Дискредитацию армии также обнаружили в его книгах. Об этом сообщил адвокат Артём Файзулин.
По его словам, пенсионер Александр Никонов продавал свои книги в пермском парке, когда с ним разговорился молодой человек. В ходе беседы Никонов, среди прочего, высказался о российском вторжении в Украину. Также, когда собеседник заявил о своём желании поучаствовать в войне, Никонов сказал, что его там могут убить, и посоветовал "послушать оппозиционеров, которые говорят правду про Россию".
После этого собеседник ушёл, пообещав писателю "кучу неприятностей", и сообщил в полицию. В отделе на Никонова составили протокол. Его книги в протоколе назвали "литературой, направленной на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации".
- Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
- По подсчётам "Медиазоны", к началу июня 2023 года в России возбудили более семи тысяч дел о дискредитации российской армии.
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