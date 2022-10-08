Взрыв и разрушение "Крымского" моста. Война продолжается или проиграна российской армией? Как скоро Кремль оправится после такого сокрушительного удара по символу "крымской весны"? На кого Путин повесит военные неудачи?

Удастся ли Министерству обороны РФ компенсировать большие потери личного состава "частичной" военной мобилизацией? Во сколько обойдется семейному бюджету отправка новобранца на украинский фронт?

Что грозит большому российскому бизнесу, если Путин проиграет войну: судебные процессы и национализация капиталов, или частное предпринимательство – вне политических разборок?

"Путинская" алия и ее отличие от алии 90-х: от хорошего к лучшему. Как встречают в Израиле новых репатриантов, бегущих от "частичной" военной мобилизации? Почему Иерусалим не ссорится с Москвой из-за войны в Украине?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с военным обозревателем Иваном Яковиной, политологом Аббасом Галлямовым, предпринимателем и общественным деятелем Леонидом Невзлиным, психологом Леонидом Гозманом и женой политика Владимира Кара-Мурзы – Евгенией Кара-Мурзой.

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