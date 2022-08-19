Суд перенёс на месяц заседание по иску о ликвидации "Сохнута" в России

Басманный суд Москвы перенес на 19 сентября заседание по иску о ликвидации представительства Еврейского агентства "Сохнут" в России.

Представитель "Сохнута" на суде просил назначить двухмесячную примирительную процедуру, но Минюст выступил против, и суд в назначении такой процедуры отказал, пишет "Коммерсантъ".

Второе ходатайство Еврейского агентства с просьбой отложить заседание суд удовлетворил. За месяц "Сохнут" планирует сформировать позицию по новым письменным доказательствам и устранить выявленные нарушения.



Еврейское агентство "Сохнут" занимается репатриацией в Израиль. В июле Минюст потребовал ликвидировать представительство агентства в России. По мнению ведомства, агентство незаконно занималось сбором персональных данных россиян – видимо, имеется в виду работа с личными данными клиентов, обращающихся за консультациями.



Израильские СМИ сообщали, что российские власти заподозрили "Сохнут" в организации утечки мозгов и желании в первую очередь организовать репатриацию бизнесменов и ученых. В Кремле это отвергли.



Россия и Израиль обсуждают ситуацию вокруг "Сохнута" на высоком уровне, но агентство рассматривает возможность закрытия российского представительства и перевода работы онлайн.