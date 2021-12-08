На Кубани независимого депутата лишили мандата

В Краснодарском края Совет депутатов Ейского района проголосовал за лишение мандата независимого депутата и одного из лидеров регионального отделения партии "Яблоко" Александра Коровайного. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

За лишение депутата мандата проголосовали большинство его коллег. Поддержать Коровайного пришли около 20 жителей Ейского района. Их не пустили в здание администрации, сославшись на закрытость сессии депутатов из-за антиковидных ограничений.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил в Совет Ейского района письмо, в котором говорилось, что у независимого депутата есть не указанный в декларации счет. Речь идет счете в Сбербанке, который открыли родители Коровайного на его имя в начале 1990-х годов и на котором оказались незадекларированные депутатом 200 рублей. Вторая претензия к независимому депутату – денежный перевод знакомой, у которой оказалась заблокирована карта.

Бывшего школьного учителя Александра Коровайного вынудили уволиться после антикоррупционного митинга 12 июня 2017 года. Его признали организатором этой акции и назначили наказание в виде ареста на 10 суток ареста.