Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Куда свернёт Путин?

Collage for Face to Event
Collage for Face to Event

Кремль стоит перед выбором – продолжать или заканчивать войну с Украиной?

Владимир Путин оказался перед выбором - продолжать войну или её закончить. К такому выводу пришли эксперты лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) в докладе "Предстоящий кризис в политической экономике России". Авторы исследования приходят к выводу, что Кремлю вскоре придется сделать фундаментальный выбор: либо резко повысить свои требования к экономике и обществу, либо сократить свои военные планы. Это означает, что сейчас российская экономика на грани кризиса, и её спасёт либо перевод на военные рельсы и мобилизация общества либо завершение боевых действий. Военное и политиическое руководство демонстрирует, что готово воевать. Минобороны планирует захватить Донецкую область к осени, путинские элиты же от войны явно устали. В стране нарастает политический кризис - следует из доклада IISS.

О перепутье на котором оказался Владимир Путин сегодня говорим с экономистом Игорем Липсицем и военным экспертом Николаем Митрохиным.


Этот контент также в категориях

Материалы по теме

XS
SM
MD
LG