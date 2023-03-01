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Культурная контрэволюция

Владимир Путин, коллаж

Разоблачения и цензура. В эфире Леонид Гозман, Михаил Маглов.

Говорим о расследовании журналистов издания "Проект", которое было посвящено кипрской компании "Эрмира консалтинг".

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Должна ли культура служить государству?
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Должна ли культура служить государству?

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