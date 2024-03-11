Курам на смех. Александр Подрабинек – о выборах президента России

Курам на смех – так во времена социализма характеризовали мероприятия советской власти, о которых говорить серьезно было выше человеческих сил. Скорые "выборы президента России" как раз из этого разряда. Анализировать предстоящий цирк с точки зрения права или просто здравого смысла, кажется, уже никто не берется. Зачем? Все давно сказано и пересказано, фальсификации не единожды задокументированы, все выводы давно сделаны. Ну, кому сейчас придет в голову доказывать потешность выборов в Верховный Совет СССР? Или подозревать в нарушениях законности Гестапо и НКВД? Также и здесь. Как говорил Ежи Лец, некрасиво подозревать, когда вполне уверен.

Между тем остается неразрешимая загадка – отношение, казалось бы, совсем не глупых людей к этому цирку, как к чему-то значительному, определяющему, даже рубежному. Понятно, что российская власть пытается придать "выборам" видимость серьезного события – она уязвлена дефицитом легитимности. Отсюда паническая забота о высокой явке на голосование, увязывание с "выборами" решение разных проблем, глубокомысленные рассуждения о возможности принятия непопулярных мер до или после выборов. И чтобы все было как у взрослых, кремлевские мошенники сурово отчитывают западные страны за попытки вмешаться в ход российских выборов. Все как бы по-настоящему, как положено в правовых демократических государствах, где выборы – политическая реальность, а не нарисованная властями красивая картинка. Претензия на подлинность.

Чтобы все приняли участие в процессе, чтобы все были замазаны ложью

Задача авторитарной власти совершенно ясна: мы все должны быть повязаны глупой и фальшивой игрой в "демократические выборы", все должны расписаться в лояльности действующему режиму. Лояльность состоит не в том, чтобы отдать голос за Путина (ему и так нарисуют нужную цифру), а в том, чтобы все приняли участие в процессе, чтобы все были замазаны ложью, чтобы все признали фальшивку подлинником.

Точно так же было и в Советском Союзе: голосуй "за" или "против" – никто не возражает. Заходи в кабинку и рисуй что хочешь. При "подсчете" все равно будет 99%. Главное – явись на избирательный участок, прими участие, прояви лояльность. К уклонистам вечером в день голосования приходили агитаторы – уговаривали проголосовать, даже урны с собой приносили. Заманивали дешевыми продуктовыми наборами на избирательных участках. (К нам домой тоже приходили, а отец вместо голосования рассказал агитаторам анекдот: "Бог подвел к Адаму Еву и сказал: “Выбирай себе жену”. Агитаторы смеялись, но все равно просили проголосовать. Впрочем, бесполезно.)

С властью все понятно. А что с теми, кто ее критикует, кто ей противостоит?

Картинка переполненных избирательных участков станет шикарным подарком кремлевской пропаганде

Даже хорошо понимающие всю игрушечность "выборов" критики Кремля часто рассуждают о том, что 60 процентов голосов за Путина нарисовать еще можно, а вот 80 уже трудно. Почему, в чем трудность, что им мешает нарисовать на последнем этапе подсчета голосов абсолютно любую цифру – это тайное знание специалистов по избирательному процессу, всем остальным оно неведомо. Об этом и не говорят подробно, предлагая довериться профи. Это уж не говоря о том, что настоящие выборы – это не только голосование, но и предвыборная борьба, многопартийность, политическая конкуренция, свобода слова и манифестаций, международное наблюдение и независимый суд – все, чего в России уже давно нет. Понятно, что, когда выборов нет, специалистам по выборам нечего делать, они остаются без работы. Можно понять их печаль, но все-таки надо где-то остановиться, пока абсурд не возобладал над реальностью.

Кремлевские игры в "президентские выборы" захватывают не только Россию. В процесс вовлекается политически активная эмиграция. Желание хоть как-то поучаствовать в политической жизни доводит иногда до смешного. Эмигрант с мутной политической ориентацией Максим Кац призвал голосовать за Владислава Даванкова – кремлевского шута в должности кандидата в президенты, вообще не имеющего своей позиции. По уровню популярности и степени бессмысленности Кац и Даванков примерно одинаковы, что делает их предвыборную суету похожей на анекдот.

Не так смешно выглядит призыв явиться в полдень в день "выборов" на избирательные участки, чтобы таким странным образом осудить безальтернативные выборы. Конечно, убедиться в том, что нас, противников Путина, так много, будет весьма заманчиво. Это повысит нашу самооценку и добавит уверенности в своих силах. Но стоит подумать и о последствиях. Да, для участников акции это будет, скорее всего, безопасно (а не это ли теперь главное в оппозиционной политике?), но картинка переполненных избирательных участков станет шикарным подарком кремлевской пропаганде. Эти кадры разойдутся по всему миру с пропагандистским комментарием о всенародной поддержке Путина и необычайно высокой явке в день голосования. В результате одни еще раз подивятся единодушной поддержке народом авторитарного режима, другие в очередной раз позубоскалят о холопской сущности россиян, третьи с облегчением порадуются правильности своего эмигрантского выбора, а "протестующие" граждане уйдут с избирательных участков с сознанием выполненного долга. Они смогут проникновенно сказать самим себе и своим близким: "Я не стоял в стороне, когда страна рушилась". И они не будут особенно задумываться, чью же сторону в конце концов поддержали. Можно, конечно, игнорировать последствия, опираясь на максиму: "Делай что должно, и будь что будет". Вопрос, однако, в том, действительно ли это должно. Насколько важен такой осторожный и боязливый протест? Не лучше ли взвесить: стоят ли подобные гибридные протесты и акции самоутешения таких щедрых подарков Кремлю?

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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